總統府今（9）日證實總統賴清德特聘國立陽明交通大學教授林志潔出任國安會諮詢委員，對此林志潔表示，經借調程序完成後，將赴總統府國安會服務，陽明交大現有課程和學生指導，在符合法規下會繼續幫忙，只是轉換一個身份，以法律專業來為國家社會付出，國際局勢多變，中共對我國的滲透侵略加劇，法律戰成為攻防重點，地緣政治與科技的全球供應鏈也需要法律量能，「我會努力貢獻所學」。總統府今日證實，將特聘國立陽明交通大學教授林志潔出任國安會諮詢委員，說明其長期致力於《國家安全法》、出口管制、經濟間諜及科技法等領域研究，成果卓著，總統希望借助其專業，裨益國安會辦理相關工作推動，將於陽明交通大學完成借調程序後就任。對此林志潔晚間回應，在借調程序完成後，將赴總統府國安會服務。陽明交大現有課程和學生指導，在符合法規下會繼續幫忙，只是轉換一個身份，以法律專業來為國家社會付出。林志潔指出，國際局勢多變，中共對我國的滲透侵略加劇，法律戰成為攻防重點，地緣政治與科技的全球供應鏈也需要法律量能，「我會努力貢獻所學」。