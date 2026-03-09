我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）戰火正熱，今（9）日晚間上演眾所矚目的韓國澳洲之戰，韓國隊隊長、號稱「風之孫」的李政厚，不僅在場上展現強大進攻火力，更在擊出安打成功上壘後，對著鏡頭吹泡泡，意外成為社群討論的焦點。比賽進行到三局上半，韓國隊開局攻勢凌厲，李政厚在關鍵打席精準鎖定球路，擊出一支深遠安打，隨後展現優異跑壘速度，絲毫不拖泥帶水地直衝二壘，站上壘包後，他成功帶動球隊士氣，也引發看台上南韓球迷的震耳吶喊。正當全場緊盯戰局時，轉播攝影師捕捉到了一個絕佳的近拍鏡頭，人在二壘的李政厚表情輕鬆，正對著鏡頭「吹泡泡糖」，或許是剛跑完壘呼吸尚未平穩，泡泡最終沒能成形便破裂，畫面曝光後，球迷們紛紛暴動：「這攝影師太懂拍了！完全掌握流量密碼」、「吹失敗也這麼帥，果然顏值才是正義」、「真的是漫畫男主角走出來。」