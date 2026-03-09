我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入最令人窒息的白熱化階段！今（9）日晚間，攸關台、韓、澳三方晉級命運的「韓澳大戰」在東京巨蛋正式點燃戰火。雖然中華隊今晚休兵，但大批熱血的台灣球迷根本沒有提早離開球場，反而化身為這場比賽中最龐大、也最令人發毛的「第三方勢力」！滿場身穿中華隊球衣的台灣人，竟無情地倒戈狂挺澳洲隊，超狂的跨國應援甚至引發韓國球迷強烈關注。在中華隊以2勝2敗結束預賽後，能否以分組第二之姿挺進美國邁阿密八強，全看這場韓澳戰的臉色。中華隊不僅寄望韓國贏球，更需要澳洲隊在比賽中「盡可能多打下分數（至少攻3分以上）」，才能讓台灣在「失分率」的極限算計中佔據絕對優勢。台灣球迷死守在東京巨蛋內不肯離去，更直接加入澳洲隊的應援陣營，只要澳洲隊一有攻勢，看台上的台灣球迷就發出歡呼聲，期盼能用這股超狂的「跨國神助攻」，幫澳洲隊多添幾分，藉此狠狠殺爆韓國隊的失分率。這股在場邊「不尋常的龐大應援聲浪」，立刻引起了韓國球迷的關注，不僅如此，在韓國國內的賽事轉播平台聊天室中，許多緊盯戰況的韓國球迷，目光完全被這群台灣球迷吸走，一位韓國網友忍不住在聊天室驚恐地留言驚呼：「台灣球迷好像都在幫澳洲隊應援，看起來人超多的耶！」面對全場台灣球迷的詛咒，韓國球迷在聊天室不斷崩潰祈禱：「目前拿4分，攻擊端應該沒問題了，現在就看投手群能不能守成啊！」、「拜託再多拿一分吧，真的很抖」、「是時候該出現一發大支的全壘打了，救命！」