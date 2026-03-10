我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人徐熙娣（小S）近日宣布回歸節目《小姐不熙娣》主持棒，吸引許多粉絲關注，昨（9）日她和節目搭檔派翠克無預警現身信義區四四南村，舉辦了一場快閃簽名會，甚至拉了紅布條「S姐粉絲簽名會」，吸引大批觀眾排隊合照，近距離和小S互動完的粉絲紛紛直呼：「熙娣本人超美，氣色超好！」小S日前在社群平台宣布將回歸節目錄影，隨後《小姐不熙娣》官方Threads帳號也預告將有驚喜活動，儘管節目製作人B2表示小S確切開錄時間仍未完全確定，但消息一出仍吸引不少粉絲提前到場守候，最終促成這場臨時的快閃簽名會。小S的活動還認真地拉起紅布條「主持新秀『S姐』粉絲簽名會」，一名粉絲在簽名時激動向小S告白，表示「妳活在這世上就已經很棒了」、「要帶給我們大家很多正能量」，真摯話語讓小S當場感動哽咽，忍不住說「我快哭了」，並主動與粉絲擁抱，溫馨畫面讓不少在場民眾也相當動容。粉絲和小S互動的畫面曝光後，許多網友紛紛留言直呼「本人超美的」、「希望熙娣快樂」、「羨慕在現場的人」、「看到S的笑顏很替她開心」、「羨慕遇到野生小S」、「可以看到笑得很開心的s姐，會幸福快樂」、「好美，期待她回來，一直快快樂樂的。」對於這場突如其來的簽名會，《小姐不熙娣》官方社群隨後也發文證實，「是真的right now在信義辦簽名會喔」，隨著小S即將重返節目錄影，外界也相當期待她再度帶來招牌的幽默主持風格，繼續為觀眾帶來笑聲以及笑容。