美國與以色列對伊朗發動聯合打擊，伊朗封鎖荷姆茲海峽，中東國家削減石油產量，油價飆破每桶100美元。G7國家財政部長預計在9日舉行會議，考慮釋放戰略儲備原油。據美國財經媒體CNBC報導，由於中東衝突持續延燒，OPEC組織中，第五大產油國科威特已宣布預防性削減石油產量；第二大產油國伊拉克，三大油田的日產量已經下降70%至130萬桶；第三大產油國阿拉伯聯合大公國，週六已表示正謹慎管理海上石油產量，以滿足儲存需求。週日晚間開盤後不久，布蘭特原油價格上漲超過10%，至每桶102.22美元；西德州中質原油期貨價格上漲8.6%，至每桶98.74美元；美國原油價格自2022年中以來首次突破每桶110美元大關。《金融時報》報導，七大工業國集團（G7）財長預計在美東時間9日上午8時30分（台灣時間9日晚間8時30分），與國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）舉行電話會議，討論伊朗戰爭對能源市場帶來的衝擊。知情人士指出，美國部分官員認為，若要有效穩定市場，釋放3至4億桶石油較為合適。另據美聯社報導，法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron）表示，「動用戰略儲備是考慮的選項之一」，他也提到G7領導人可能本週會舉行電話或視訊會議，協調應對能源上漲的措施。IEA由32個成員國組成，各國依制度持有戰略石油儲備，以因應供應危機與油價劇烈波動，目前成員國合計持有12.4億桶公共石油庫存，另還有約6億桶產業持有的商業庫存也可以投入市場。這些儲備量足夠成員國近1個月的總需求或超過140天的淨進口量。IEA的緊急石油儲備制度可追溯至1974年，當時西方國家因阿拉伯石油禁運陷入嚴重能源短缺，因而建立協調機制。自成立以來，共進行過5次聯合釋放石油儲備，最近兩次是在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後油價飆漲。