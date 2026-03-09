我是廣告 請繼續往下閱讀

群聯（8299）受惠記憶體供不應求帶動報價狂飆，去年第4季賺超過2個股本，投顧法人看好，今年獲利可望強勁成長三倍以上，全年大賺近20個股本，上修目標價至2,400元，潛在上漲空間逾三成幅度。NAND控制晶片與儲存解決方案大廠群聯電子6日舉行法人說明會，執行長潘健成表示，NAND價格持續上漲，原廠宣布3月合約價調漲5成，顯現缺貨市況，因此雲端服務業者（CSP）也找上群聯合作，將於5月開始出貨給該客戶，預計今年企業級營收將大成長，第一季營收比重估達3成，較去年第四季的1成大幅成長。潘健成指出，目前NAND原廠將資源集中在高容量儲存SSD，但由於缺貨市況，公司也因此取得機會切入相關供應鏈，部分客戶甚至將多個型號平台都交給群聯，群聯市占率不斷攀升。潘健成表示，2026年第一季與第二季市況非常強，第三季、第四季也看不到明顯轉弱跡象。他樂喊，「今年睡得很好、沒有惡夢，明年也不用太擔心」。大型本國投顧分析，群聯上一季營收227.9億元，季增26%，挾在手低價庫存充足，且NAND合約價上漲逾30%，毛利率季增11個百分點至41.9%，營業淨利33.3億元，每股盈餘22.2元，季增107%。隨NAND供需維持吃緊，法人預期整體市場NAND第1季合約價將季增約90%，帶動群聯單季營收將季增62.6%達370.5億元，考量NAND上漲幅度超越同期間營收增幅及公司審慎調控出貨節奏，預期毛利率將季增10.5%達52.3%，EPS超過50元水準。投顧法人看好，今年獲利可望強勁成長三倍以上，全年大賺近20個股本，上修目標價至2,400元，潛在上漲空間逾三成幅度。