我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽最終戰，韓國隊今日（9日）在東京巨蛋對決澳洲，為了爭奪前往邁阿密的8強門票，全隊徹底釋放火力。韓國打線靠著「救世主」文保景開賽至今狂砍3安、4分打點「猛打賞」的表現下，率領球隊在5局結束後取得5：0領先。目前韓國隊距離晉級所需的「5分差」大勝，只要保持這個分差韓國將能晉級，讓韓國媒體士氣大振。韓國隊今日變陣出擊，由文保景擔任先發第5棒指定打擊。2局上，在隊友安賢民敲安出壘後，文保景面對澳洲先發投手威爾斯（Lachlan Wells），瞄準一顆77.8英里的滑球，一棒轟出右外野兩分砲，幫助韓國隊以2：0 先馳得點。3局上韓國隊攻勢再起，李政厚先揮出帶有1分打點的二壘安打；隨後文保景再度建功，揮出中右外野方向的適時二壘安打送回李政厚。文保景本場比賽前三局就灌進3分打點，本屆賽事累積打點來到10分，正式追平了「國民打者」李承燁在2006年首屆WBC創下的單屆10打點韓國隊史紀錄。韓媒《OSEN》盛讚文保景已成為新一代的「國家級解決大師」，但其打擊表演還未結束，第5局安賢民獲得保送後盜上二壘，澳洲仍要對決文保景，結果又被他敲出長打、丟掉1分，這讓他打破李承燁紀錄，並追平2009年金泰均創下的11分打點隊史最高紀錄。雖然打線表現亮眼，但韓國隊投手群開賽就出現狀況。先發左投孫周永在第 1 局力保不失分後，因手肘不適感主動求退。教練團隨即換上老將盧景銀接手，他在第 2、3 局表現優異，成功封鎖澳洲隊打線，為韓國隊守住領先優勢。根據本屆WBC複雜的晉級規則，韓國隊若要晉級，必須達成「2失分以內、5分差以上勝利」的條件。目前5：0的領先，意味著韓國隊只要保持分差贏球，就能達到晉級門檻。對於中華隊（2勝2敗）而言，命運同樣牽動在此。目前最理想的劇本是韓國持續擴大領先至8分差，且澳洲得到3分，屆時中華隊將能憑藉失分率優勢擠掉澳、韓，奇蹟晉級8強。