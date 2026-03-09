我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李瑞玉曾經是東森新聞教育記者，後來被三立新聞挖角跑醫療線及身兼主播，目前已經在《文茜的世界周報》團隊16年多。（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，發現免疫系統出問題，2024年底又檢查出黑色素癌第四期，一天都要服上多種藥物，身體狀況時好時壞。主持節目《文茜的世界周報》20年幾乎沒有請過假的陳文茜，昨（8）日透露週日時段將交由加入團隊16年的資深記者李瑞玉主持，不過TVBS表示：對於陳文茜在臉書發文宣布，未來將交出週日《文茜的世界周報》主持棒給李瑞玉，TVBS今天向外界說明：陳文茜昨天表示，隨著年齡、疾病帶來體力負荷的下降，認為應該慢慢地交出節目主持棒，於是本週開始做了一個決策，週六《文茜的世界周報》及週日《文茜的財經周報》她主持，週日《文茜的世界周報》由李瑞玉主持，「一個人可以走的快，一個團隊才能走得遠。」此外，陳文茜也介紹李瑞玉的經歷，指出對方曾經是東森新聞教育記者，後來被三立新聞挖角跑醫療線，以及身兼主播，目前已經在《文茜的世界周報》團隊16年多，陳文茜也說，李瑞玉還不到20歲時她就認識對方，當時李瑞玉是台大政治系國際關係學生，「認識她之後，我很快看到她的才華。」陳文茜說，李瑞玉小她17歲，坐在主播台上穩健又專業，幾乎沒有國際新聞的主持人可以和其相比擬，「李瑞玉從來，未來都不只是讀稿機的代班主持人，我等著看她出色的表現。」