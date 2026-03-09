我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最終大結局，攸關台、韓、澳三方晉級命運的關鍵戰役「韓澳大戰」，今（9）晚在東京巨蛋火熱開打，韓國隊在比賽前半段展現強大火力，一度取得5分領先；然而，當比賽來到中段，澳洲隊打者格蘭丁寧（Robbie Glendinning）的一發陽春砲，卻意外讓東京巨蛋爆發出比韓國隊得分時還要巨大的震天歡呼聲，不僅震撼全場，更讓正在觀看轉播的韓國網友全看傻了眼。面對背號30號的韓國右投蘇珩準，澳洲隊左外野手格蘭丁在2好2壞的球數絕對落後下，格蘭丁寧精準相中第6顆來球，大棒一揮，直接將球無情扛出中外野大牆，形成一發陽春全壘打。這發重砲幫助澳洲隊成功破蛋，將比數追成1：5。根據轉播數據顯示，這發全壘打也讓澳洲隊的勝率微幅提升至12.2%。有趣的是，當球飛出中外野全壘打牆的瞬間，整個東京巨蛋響起了震耳欲聾的歡呼聲，氣勢甚至徹底碾壓了大幅領先的韓國球迷，留在現場看球的大批台灣球迷發威了。由於中華隊要搶下晉級美國邁阿密八強的門票，在殘酷的「失分率」計算條件下，極度需要澳洲隊在這場比賽中「多打下幾分」（至少得3分以上），因此現場台灣球迷，同一時間支持澳洲隊，澳洲每拿下一分，都攸關著台灣的前途。