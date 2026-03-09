我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北燈節登場，除了西門與花博兩大展區的華麗燈飾吸睛，今年最讓民眾驚喜的卻是「空氣變清新了」。台北市政府在展區實施禁菸措施，讓以往長年充滿菸味的西門町徒步區煥然一新，許多前往賞燈的民眾紛紛讚嘆，少了二手菸逛街體驗大幅提升，更有網友在直呼「今天西門町怎麼特別好逛」，意外引起大家共鳴。為推動「無菸城市」，台北市府公告2026台北燈節期間，吸菸區以外的區域不得吸菸，保障參觀民眾與周邊居民、店家的健康，減少二手菸與三手菸暴露。不少網友留言表示「沒有菸味的西門真的很好逛」，雖然有些小巷弄偶爾仍有殘餘菸味，但已經比以前的西門町好很多了！除了西門町，花博燈區的禁菸成效也獲得肯定，有民眾分享與男友逛燈會時，驚訝於現場幾乎聞不到菸味。仔細觀察後發現，會場內不時有身穿禁菸背心的人員巡邏。這項「有感政策」不僅讓2026台北燈節在視覺美感之外，更在環境舒適度上獲得好評，不少民眾喊話希望這類示範區能持續擴大，讓清新的空氣成為台北街頭的常態。