台積電9日因地緣政治影響跳空走低，終場收在1810元，下跌80元，跌幅4.23%。不過，盤後鉅額交易卻出現最高2075元的配對成交價，較現貨收盤價溢價約9.78%，引發市場關注。從盤後資料來看，台積電今日共出現8筆鉅額配對交易，成交價格區間介於1792.43元至2075元之間。其中，2075元這筆成交價成交16張、金額3320萬元，為台積電歷史第三高的鉅額交易價格，僅低於台積電3月2日鉅額交易2190元、3月6日2090元。若以台積電現貨收盤價1810元對照，2075元的鉅額成交價明顯偏高，價差265元，價差14%，市場法人認為，若以這樣的價差換算，等同指數仍存在超過2030點的上檔回補空間，也讓外界開始思考，台股在急跌宣洩後，是否有機會逐步回到基本面主導的軌道，重新挑戰34100點之上。法人動向，外資連續八天賣超14.8萬張，投信則是連續21天買超27127張。