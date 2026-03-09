LINE是台灣最多人使用的通訊軟體，官方也持續推出許多新功能。近期就有用戶發現，LINE手機版悄悄新增了第三種新字體「文鼎白玉書體」，超好看的字跡也引發討論，而且只要一步驟就能快速更改。

LINE又有新字體了！超美「白玉書體」免費用

近期在社群平台Threads上，有用戶發現LINE在手機版悄悄推出了新字體「文鼎白玉書體」，一套用也忍不住發文分享：「只有我覺得LINE的新字體很好看嗎！」

貼文曝光後，也引發大批網友回應「好看，但眼睛看了很吃力」、「好酷現在才知道（馬上換）」、「這字體好好看」、「敲碗娃娃體」，但也有人認為「白玉書體」字體太細，只適合視力夠好的年輕人使用。

▲LINE是台灣最多人使用的通訊軟體，官方也持續推出許多新功能。（示意圖／記者陳雅雲攝）
文鼎白玉書體設計理念曝光

事實上，文鼎白玉書體是由文鼎字型公司所推出。這款字型是以日光為發想，從「以人為本、與自然共生」的概念延伸，取圓形完好的意象，加入粗細對比的交錯變化，創作出一套擁有溫度、帶有律動感的文字。

白玉書體採用圓點傳達「以食為天」的獨特東方文化，搭配乾淨俐落的高對比橫直筆線條，特殊的筆寬設計呈現出靜態中的律動感。不僅適用於包裝設計或商業應用，生活中簡單的美好也能透過這套字體，帶給使用者不同的感受。

以圓弧筆觸帶出人文氣息，橫筆頭尾皆為圓潤形；直筆筆頭加上線條修飾，直筆筆尾則採一邊圓潤、與轉角相互呼應。橫直筆採高對比做法，點則以正圓形呈現，突顯字體特色。

LINE怎麼改字型？簡單一步驟直接換新

而手機版LINE是從2025年2月才推出更換字型功能，當時第一波上線的是「芫荽」字型，時隔約一年又新增了「文鼎白玉書體」。

LINE手機版的字型更改也相當簡單，步驟如下：

進入LINE主頁，點選右上角「設定」（小齒輪符號），再點選「字型」。

選擇想要的字型後，點選「套用」，即可免費使用新字型。

▲進入LINE主頁，點選右上角「設定」（小齒輪符號），再點選「字型」，即可更改新字型。（圖／記者潘毅翻攝）
資料來源：LINE文鼎字型

