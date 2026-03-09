我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年縣市長選戰，台北市這一局民進黨人選遲遲未定，行政院副院長鄭麗君呼聲高。國民黨桃園市議員黃敬平今(9)日於政論節目《大新聞大爆卦》中推測，民進黨是將北市選戰視為「試水溫」的重要戰場，由於鄭麗君過去多擔任不分區立委及文化部長等內閣職務，從未有過實際參與區域選戰的經驗，賴清德有意藉此戰培養膽識並測試基層實力，為2028與鄭麗君搭檔拚連任鋪路。黃敬平分析，賴清德在逐步統一新潮流南北流派後，屬意由具備「領頭羊」特質的鄭麗君掛頭牌，而非由蘇系的蘇巧慧主導全台選戰氣勢。即便鄭麗君最終未能擊敗蔣萬安，只要得票表現優於上屆、縮短差距，且形象清新、仇恨值低，能成功帶動黨內小雞的選情，這場選戰的功勞都將歸於她一人。對賴清德而言，由自己人守住雙北盤勢，能有效避免權力被其他派系分享。這場選戰的最後佈局，極可能指向2028年大選。若鄭麗君在2026年累積實戰數據與名氣，賴清德在鋪陳連任之路時，將更有底氣考慮換下現任副手蕭美琴，轉而安排搭檔鄭麗君組成「賴鄭配」。因此，目前的民進黨佈局僅是暫時性的墊腳石，透過2026年的北市選戰將戰線拉長至2028年，才是這項「扶君計畫」的目的。