2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊在東京巨蛋歷經10局血戰，最終以5：4逆轉擊退韓國隊，成功寫下台灣棒球史上在WBC賽場「首度擊敗韓國」的歷史新頁！這場史詩級的勝利不僅讓全台球迷陷入瘋狂，長期支持台灣棒球發展的中華民國棒球協會理事長辜仲諒，更在賽後霸氣力挺台灣英雄，直接包下東京上野的知名燒肉店，用頂級和牛好好犒賞這群拚盡全力的台灣英雄。破除恐韓魔咒！辜仲諒嗨翻：這是一場痛快的勝利一路隨隊在東京巨蛋場邊督戰、為中華隊搖旗吶喊的棒協理事長辜仲諒，在見證這場歷史性的「抗韓首勝」後難掩激動情緒。「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利！」辜仲諒在賽後受訪時直言，這場勝利不僅極大地振奮了全台灣的人心，更是在多年經典賽對韓國未能突破的魔咒後，終於迎來的一場關鍵性歷史大捷。他強調，這不僅僅是比分上的突破，更象徵著台灣棒球在最高層級的國際舞台上，徹底找回了屬於我們的自信與尊嚴。絕境重生逼出眼淚！每一球都看見台灣的韌性回顧本屆WBC預賽，中華隊的晉級之路堪稱猶如坐雲霄飛車般驚險。辜仲諒特別指出，中華隊在前兩戰苦吞連敗、陷入絕對劣勢的深淵後，全隊將士卻「完全沒有氣餒」，先是扣倒捷克隊穩住陣腳，接著在最關鍵的抗韓戰役中扛住壓力，展現出強大的拚戰意志。「看到球員們在場上，每一球、每一個打席都全力以赴，那種不服輸的拚戰精神，真的讓人非常感動。」辜仲諒感性地表示，整場台韓大戰攻防節奏極度緊湊、張力十足，絕對堪稱台灣棒球史上最令人難忘的經典戰役之一，「大家都盡了全力，每一位球員、教練團與後勤工作人員都非常辛苦，絕對值得所有人的熱烈掌聲！」霸氣買單！ 上野「肉屋の台所」頂級燒肉慰勞英雄為了實質感謝全體中華隊成員這段期間的付出，辜仲諒直接宴請全隊前往東京上野的知名人氣燒肉店「肉屋の台所」大嗑燒肉大餐，透過頂級美味的燒肉與歡樂的聚餐氛圍，辜仲諒期盼能好好慰勞大家的辛勞，讓身心俱疲的球員與教練團在緊繃到極點的比賽結束後，能夠稍作放鬆，並進一步凝聚團隊士氣，準備迎接接下來的挑戰。「這場勝利屬於整個團隊，也屬於所有在背後死忠支持中華隊的台灣球迷！」辜仲諒在慶功宴上舉杯期盼，這場經典的抗韓之戰能成為台灣棒球一個全新的里程碑，讓全世界再次看見「小小台灣」撼動世界的堅強實力與韌性。