▲最帥主播韓森Hanson攜手「學姐」倪珍Niki打造獨家AI 24小時互動新聞

隨著 WBC 世界棒球經典賽引發全台熱潮，人工智慧技術也正全面改寫媒體生態，NOWNEWS 今日新聞繼 2023 年推出全台首位 AI 甜心主播「倪珍（Niki）」後，AI 家族再添型男生力軍「韓森（Hanson）」與倪珍主打多聲道切換不同，韓森（Hanson）是為體育與財經新聞應運而生，未來除了播報體壇最即時的戰況，重點將主打「一週財經分析」與「財經深度解析」等單元，利用 AI 大數據的整合能力，將艱澀的市場趨勢化為像球賽一樣熱血、易懂的語言。長相具有「大狗狗暖男」感的韓森 Hanson，NOWNEWS 特地為他打造極其人性化的人設，他不只是專業主播，更是一個重度電腦玩家與熱血體育迷，身為棒球死忠鐵粉，只要賽季開打就會守在螢幕前，為熱血球迷播報最新球賽戰況！NOWNEWS總經理鄭智鴻表示：「我們希望 AI 播報不再只是冷冰冰的資訊傳遞，而是一個有溫度、有愛好的陪伴者，因此我們會做許多有趣的設定，讓喜歡他的粉絲能在社群上跟他們有更多互動。」▲韓森Hanson播報體育新聞針對這次 AI 陣容的深度擴張，NOWNEWS 總經理鄭智鴻強調AI 不僅是播報工具，更是提升媒體服務深度的關鍵，目前已經在NOWNEWS的YT平台播報兩年的AI主播倪珍也同步升級，成為媒體業界第一位可24小時即時回覆留言的AI主播，全面啟動互動機制，未來將設計更多趣味橋段增加人味。NOWNEWS身為原生網路媒體平台，一直致力於科技化的媒體發展，從兩年前打造倪珍Niki，目前臉書粉絲團人數已達到 5.4 萬人，證明觀眾喜愛具備互動感的內容，韓森的加入使NOWNEWS 更進一步陪伴觀眾在資訊碎片化的時代中，精準掌握最核心的市場動脈與生活話題。今日新聞NOWNEWS AI主播YT今日新聞NOWNEWS 倪珍 FB