我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國「控分」晉級成功！得第7分強棒直接不揮棒

▲文保景在KBO韓國職棒是頂尖的重砲三壘手，2000年出生的他今年才25歲，身高182公分、體重89公斤。（圖／記者葉政勳攝）

▲韓國必須將澳洲打線壓制在2分（含）以內的情況下贏得比賽，只要丟掉超過3分，失分率將輸給18局只丟7分的中華隊。另外，打線也必須大爆發，以5分以上的差距贏得比賽。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽關鍵一役由韓國隊對決澳洲隊，這場比賽的得分更牽動著中華隊、韓國、澳洲究竟誰能晉級複賽。最終韓國隊以7:2擊敗澳洲，再對比失分率之後成為分組第二，順利前往邁阿密。不過，韓國隊在9局上拿到第7分之後，今天打擊最火燙的第五棒文保景直接站著不動遭三振，將分數控制在對韓國最有利的「7分」，最終也獲得成功，但卻讓全台球迷心碎了。今（9）日韓澳戰中，除了比賽的勝負之外，兩隊的比分更成為關鍵。而在第9局上半，韓國隊從澳洲手中敲出關鍵第七分之後，打擊輪到今天4打席3支安打的強棒文保景。他在第二局就敲出2分砲，又在第五局敲出深遠安打，讓韓國比分擴大到5:0。不過在這個打席，文保景直接選擇不揮棒，就算是投進紅中的超甜好球也站著不動，將得分控制在對韓國最有利的「7分」。因為若是韓國隊得8分以上、澳洲得3分以上，則將由中華隊晉級複賽。最終澳洲在九局下半也未能得分，未能進入中華隊仍有晉級機會的7:3平手局面，無法再比較自責失分率。而文保景直接不揮棒的舉動，也讓在電視機前目睹中華隊淘汰的球迷們心碎，紛紛直言「看起來很像是故意的」、「雖然知道會控分，但沒想到是到最後關頭」、「希望破滅了」、「三顆紅中揮都不揮，我不信」。