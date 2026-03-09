我是廣告 請繼續往下閱讀

國巨2月營收115.05億元，雖因農曆春節工作天數減少，較1月下滑11.7%，但仍年增18%，續寫歷年同期新高；累計前2月營收245.35億元，年增22.7%，同樣創下同期最佳表現，顯示被動元件市況延續回溫，AI相關需求仍是主要支撐動能。國巨表示，若以美元計算，2月營收月減11.6%，但年增22.8%。從接單與出貨狀況來看，AI應用客戶拉貨力道強勁，讓整體營運在淡月中仍維持不錯表現。公司先前在法說會上預期，第1季營收可望較上季小幅成長，續拚新高，毛利率與營益率也有機會同步走揚。不過，國巨也提醒，雖然客戶庫存目前已回到相對健康水位，但地緣政治不確定性仍在，後續仍須持續留意關稅政策與各國匯率波動對營運帶來的影響，因此對外部環境仍維持審慎態度。受到中東戰情影響，國巨今日隨著大盤下挫，不過終場收在全日相對高點248.5元，跌幅6.23%，成交量28969張。