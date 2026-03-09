我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣知名景點杉林溪森林遊樂區今（9）日中午發生重大車禍意外。一輛載有遊客的遊園巴士疑似失控翻落邊坡，墜入約10公尺深山谷，事故造成1人死亡、7人輕重傷，多名傷者分別送往附近醫院救治。彰化基督教醫院表示，院方急診共收治3名傷者，其中1人傷勢嚴重、1人中度傷勢、1人輕傷，皆已接受相關醫療處置並持續觀察。其中一名54歲男性傷勢最為嚴重，原先送往南投基督教醫院檢查，經電腦斷層與X光發現右側第3至第11肋骨骨折，並出現氣血胸、肝臟撕裂傷合併內出血，以及左側股骨骨折。轉送彰基急診後，因呼吸狀況改變，醫療團隊立即進行氣管內插管、胸管置放及輸血治療，目前預計入住加護病房持續治療與觀察。另一名56歲女性則出現左側第1至第6肋骨骨折並合併氣血胸，轉送至彰基後已完成左側胸管置放，預計住院於一般病房接受後續治療與觀察。至於第三名64歲女性傷勢相對輕微，為左側鎖骨骨折，經骨科醫師評估後暫不需手術，目前以手臂吊帶固定，後續將安排門診追蹤治療。院方表示，目前三名傷者皆已完成初步醫療處置，醫療團隊將持續密切觀察患者狀況並提供後續照護。至於事故發生原因，仍待相關單位進一步調查釐清。