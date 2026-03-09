我是廣告 請繼續往下閱讀

大雨特報

▲氣象署公布最新雷達合成圖。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

▲氣象署提醒，冷氣團水氣、華南雲系東移等影響，北部、東半部未來一周天氣較不穩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

雨區越來越大了！中央氣象署今（9）日晚間21點20分針對基隆、新北、宜蘭發布「」，受到東北風影響，一直到明（10）日整天都會是有雨的情況，呼籲北部上班族出門前備好雨具，避免下班成為落湯雞。氣象署也補充，明（10）日上半天華南雲雨區持續東移，，中南部平地清晨也有零星短暫雨，下半天水氣逐漸減少，剩下東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲的天氣。受到冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫12到14度，其他地區15到17度，白天北臺灣氣溫上升有限，高溫只有14到16度，其他地區約18到20度，高屏可以來到22、23度，這波冷氣團有機會達到強烈大陸冷氣團的等級，請做好保暖的工作。