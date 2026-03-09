我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝謝中華隊，全聯、大全聯再度推出10元青江菜。（示意圖／全聯提供）

▲結球萵苣單粒原價28元、特價15元。（圖／全聯提供）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽結束，韓國隊今（9）晚以7：2贏澳洲，中華隊確定2勝2敗無緣晉級八強賽。不過台韓一戰大勝已振奮人心，全聯賽後立刻宣布，包括大全聯在內，祭出萵苣15元、青江菜10元、珍珠芭樂9元，還有多款買一送一優惠，感謝中華隊奮戰不懈拼到底！全聯宣布，謝謝中華隊在WBC經典賽為全民帶來滿滿感動，全聯、大全聯3天激省優惠，3月14日至3月16日共3天限定，青江菜單包只要10元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量9萬包，每人限購3包；珍珠芭樂單粒9元，全聯、大全聯全台門市每日共計限量8萬粒，每人限購3粒。◾青江菜單包10元（每日限9萬包）◾珍珠芭樂單粒9元（每日限8萬粒）以上每人各限購3份此外，周末犒賞吃好料，澳洲穀飼牛絞肉每包原價125元、特價99元；挪威鹽鯖魚切片原價119元、特價89元；結球萵苣單粒原價28元、特價15元；美味堂阿薩姆茶葉蛋每包原價65元、優惠價55元；We Sweet 72%特級巧克力蛋糕捲單盒原價85元、特價65元。大全聯3月14日至3月16日限定再加碼，特大白蝦仁單包原價399元、特價259元，等於直接省下140元；冷凍豬五花火鍋片單袋原價538元、特價390元，也是一口氣省了148元。3月13日至3月26日全聯氣泡水、沖泡茶飲、餅乾零食也祭出買1送1優惠，5折商品一次看：◾味丹多喝水MORE氣泡水（原味／檸檬／蜜桃風味560ml）原價23元、買1送1→平均每瓶11.5元。◾3點1刻鮮萃冷韻四季春10入原價105元、買1送1→平均每袋52.5元◾盛香珍靜岡抹茶歐蕾巧克酥／大甲芋頭薄燒／極濃花生薄燒／極濃巧克酥原價69元、買1送1→平均每包34.5元◾冬煉製菓燒鬆夾心餅醇十勝牛乳160g原價105元、買1送1→平均每包52.5元◾盛香珍Mr.Baked迷你烘烤洋芋片（海苔鹽／鹹蛋黃80g）原價50元、買1送1→平均每包25元全聯、大全聯同步推出限時回饋活動，3月14日、3月15日會員於全聯購買生鮮商品，單筆滿600元送888限時福利點（可累贈），加上基本0.3%福利點回饋，回饋力道等同約8.5折；大全聯優惠更殺，購買生鮮商品單筆滿600元送100元現金折價券（可累贈），加上基本0.3%福利點回饋，等於約8.3折。