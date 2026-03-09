我是廣告 請繼續往下閱讀

「他是不是故意不打？」成為賽後最大話題。

▲韓國最終以7：2贏球，也確定打進到8強決賽。中華隊則是無緣繼2013年後再次打進到7強。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊首戰0：3不敵澳洲，讓失分率從一開始就處於劣勢。即便後續擊敗南韓，仍需仰賴他隊戰果配合。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

真正的關鍵在前段戰局 非最後一球

而那最後一球，將會長久停留在球迷的討論與想像之中。

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，WBC）C組最終戰，南韓以7：2擊敗澳洲，在三隊同為2勝2敗的情況下，憑藉失分率優勢驚險晉級八強。然而，賽後真正引發台灣球迷熱議的是九局上半的最後一個打席，當南韓已確定取得7分領先時，當天手感火燙的文保景連看三球遭到三振，未曾揮棒。根據大會規定，三隊戰績相同時須比較「對戰失分率」。賽前計算顯示，南韓若失分超過2分將直接出局；但若攻下8分以上，即便失分維持2分，反而會讓中華隊在比較失分率時取得晉級優勢。這樣的前提，讓九局上那個打席變得格外敏感。當時南韓已攻下第7分，若再多得1分，局勢將產生連鎖效應。文保景在這個時刻選擇全程觀看三球，沒有揮棒，最終遭到三振出局。從畫面來看，他的出棒慾望並不強烈，這也成為外界揣測「是否刻意控分」的根據。然而，若從比賽現場與戰局邏輯來看，「刻意停在7分」其實風險極高。首先，南韓不可能預知澳洲九局下半一定無法得分。若澳洲追回1分形成7：3，南韓將直接淘汰。因此，在棒球場上主動壓低進攻，並非合理戰略選項。其次，南韓在比賽中段並未完全掌控節奏。澳洲曾於五局、八局各追回分數，戰局並非一面倒。若刻意放棄進攻機會，無疑是將命運交給對手。因此，多數專業分析認為，文保景的選球更可能是等待理想球路，而非精密計算後的「控分演出」。值得注意的是，第8分對南韓晉級並無額外加分效果，但卻可能改變中華隊的命運。這種利益交叉，讓外界對最後一球的討論更顯複雜。從轉播視角來看，部分台灣球迷質疑南韓「刻意不揮棒」；但在國際轉播畫面中，多數評論則解讀為正常選球。棒球場上的決策，本就難以單一角度定義。若將時間軸拉長來看，C組晉級關鍵其實早在前幾戰便已埋下伏筆。中華隊首戰0：3不敵澳洲，讓失分率從一開始就處於劣勢。即便後續擊敗南韓，仍需仰賴他隊戰果配合。九局上的守備失誤、九局下的美技守備，以及整場比分控制，都是晉級方程式的一部分。若少失1分或多得1分，劇本都將改寫。文保景是否刻意不揮棒？答案恐怕只有他本人知道。從戰略風險評估來看，「故意控分」並非理性選擇；從畫面觀察來說，選球態度確實保守。這正是棒球最迷人的地方：一個揮棒與否的瞬間，足以牽動三隊命運。7：2，成了南韓的完美劇本；也成了中華隊奇蹟之旅的句點。