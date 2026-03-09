我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼李政厚相當疼愛愛犬KAO，不只會帶他散步、看夕陽，天冷還會幫KAO穿外套。（圖／이정후 Jung Hoo Lee IG@hoohoohoo__）

▲大谷翔平養的科克爾犬品種稀有，個性開朗、聰明且充滿活力，與大谷的互動十分親密。（圖／Dodgers X）

2026世界棒球經典賽（WBC）韓國隊長、MLB巨人隊中外野手李政厚（이정후，Jung Hoo Lee）擁有深邃五官及183公分挺拔身材，集憂鬱和陽光特質於一身的他，這幾天戴著62萬梵克雅寶四葉草項鍊現身球場，除了球技、外型和時尚品味受到關注，李政厚私下還是名愛狗人士，愛犬KAO已經養了10多年，還有自己的粉專。李政厚飼養一隻博美狗，名叫「KAO」，據了解，KAO 2013年8月6日出生，從李政厚初中三年級開始陪伴他到現在，主人加盟舊金山巨人隊時，球團還特地發文介紹KAO，讓狗兒的知名度竄升，專屬社群媒體帳號收獲破萬名粉絲，人氣相當高。愛狗成痴的李政厚，經常在社群平台分享牽著KAO外出散步、看夕陽的照片，天冷時還會替KAO穿上羽絨外套，相當疼惜愛犬，李政厚還曾經帶著KAO登上寵物雜誌，此外，KAO也被球迷視為巨人隊的吉祥物，知名度不亞於主人。不只李政厚，日本職棒巨星大谷翔平也是愛狗一族，他飼養一隻名叫「彈額頭」（Dekopin，デコピン）的科克爾犬，狗兒的名字意指「用手指彈額頭」的小惡作劇，由於此日文發音對美國人來說比較困難，大谷在加盟道奇隊的記者會上特別體貼地介紹牠的英文名字叫 「Decoy」（誘餌、圈套之意），也讓Decoy在美日兩地瞬間成為人氣極高的明星犬。大谷翔平養的科克爾犬品種稀有，個性開朗、聰明且充滿活力，過去與大谷的互動十分親密，無論是在MVP頒獎典禮上驚喜現身，還是在道奇體育場完成「狗狗開球」的壯舉，都展現Decoy和大谷之間深厚的信賴關係。