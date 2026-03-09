我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方破獲人體運毒案，黃、姚兩名女子從柬埔寨返台時，在桃園機場遭緝毒犬查獲於私密處夾藏海洛因球共10顆、重384公克。兩人坦承運毒，每趟可獲4至5萬元報酬，警方已依法送辦並追查幕後集團。（圖／保三總隊提供）

警政署保安警察第三總隊基隆偵查分隊日前破獲一起人體運毒案件！警方接獲情資指出，有運毒集團以旅遊名義招募民眾，企圖利用人體夾帶毒品闖關入境。經過大量資料比對與長期偵查，鎖定黃、姚姓兩名女子，並在去年12月在桃園國際機場發現，下體、肛門藏重達384克、10顆海洛因球，將兩人依法送辦。專案小組經3個月偵查掌握動向，確認33歲黃姓女子將從柬埔寨搭機返台，於去年12月3日在桃園機場部署查緝。黃女下機時神情平靜，一度讓警方懷疑研判是否有誤。不過，當緝毒犬出動靠近嗅聞後立即坐下示警，黃女神情瞬間緊張，最終坦承運毒，並在警方陪同下前往廁所排出夾藏在私密處的6顆海洛因球，重達204公克。警方在隔日又鎖定43歲姚姓女子從柬埔寨返台，專案人員同樣在桃園機場帶領緝毒犬查緝，姚女起初對緝毒犬感到好奇，但在正式檢查時因緊張轉身，緝毒犬隨即撲向牆面並循氣味追蹤，姚女最後坦承運毒，並取出藏於私密處重達180公克的4顆海洛因球。警方指出，該運毒集團專門鎖定經濟困難或急需還債的民眾，以高額報酬誘使從事人體運毒，每趟可獲得約4萬元至5萬元報酬。警方已依違反毒品危害防制條例將兩人送辦，並持續追查幕後主嫌與相關集團成員，追溯毒品來源，徹底瓦解運毒網絡。