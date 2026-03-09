我是廣告 請繼續往下閱讀

SK海力士近期對記憶體市況釋出偏多訊號，認為這一波記憶體上行循環不只力道強，持續時間也可能比市場原先預期更久。主因為AI帶動的需求已不再只集中在HBM，還開始外溢到一般DRAM與NAND，同時供給端仍偏緊，使整體供需缺口持續存在。根據市場流出的會議內容，SK海力士管理層指出，目前DRAM與NAND兩大產品線都面臨明顯供需吃緊，供應商與通路端庫存都低於平均水位，出貨與產量成長大致同步，意味市場沒有明顯鬆動跡象，價格走升趨勢在可預見期間內仍可望延續。SK海力士也提到，AI正改變記憶體產業結構。除了HBM需求持續擴大，客製化記憶體方案崛起，也讓產能使用效率出現變化。以HBM來看，由於製程與封裝更複雜，會消耗更多晶圓與產能，進一步壓縮其他產品可用供給，讓原本就偏緊的市場更吃緊。SK海力士提到長約的重要性，公司認為，更具約束力的多年期供貨協議，有助於鎖定供貨量與價格區間，提升營收與現金流可預見性，這也反映記憶體廠正試圖降低過去景氣循環劇烈波動的特性。至於最受關注的HBM業務，SK海力士重申仍維持領先地位，HBM4量產時程沒有改變。SK海力士產能與資本支出方面，已揭露約22兆韓元的基礎設施投資計畫，並加快龍仁園區首座工廠的量產時程。