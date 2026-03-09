我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽澳洲隊在最後一戰強碰韓國隊，最終以2：7敗下陣來。面對這場艱困的失利，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）在賽後記者會上難掩失落，但他依然堅定地為發生失誤的子弟兵護航，並首度揭露了賽後在休息室內逼淚的感性喊話。此外，陣中備受矚目的超級大物巴札納（Travis Bazzana）在賽後更是哭到走不出休息室，讓人見識到他極度渴望勝利的熱血求勝心。回顧這場比賽的轉折點，Nilsson教練坦言，在比賽的第二、三局，韓國隊強悍的打線確實對澳洲的投手群有了極佳的掌握。「韓國隊擊球非常積極，他們一直打算主動出擊。」Nilsson無奈地表示，雖然澳洲投手的球路已經投得很接近邊角，但韓國隊在那幾局展現強大的擊球專注力，並把握住了所有機會，導致比賽節奏瞬間被對手帶走。比賽來到九局上，澳洲隊內野手Jarryd Dale在處理一次內野滾地球時發生了傳球失誤，成為無法晉級的關鍵。Nilsson教練霸氣地為子弟兵辯護：「看到失誤當然很遺憾，因為他整場比賽的防守都非常出色。他當時很有自信覺得可以抓到二壘的跑者，只是球感沒抓好導致傳球偏差。這真的沒什麼，他今天打了一場很棒的比賽！」這場比賽最令人揪心的一幕，莫過於首度參加WBC的澳洲大物Travis Bazzana。賽後，他難過得在休息室裡痛哭，甚至無法走出球員休息區。「全世界都在關注他，他承受了巨大的壓力。」Nilsson感性地給予這位年輕球星最高評價：「我認為他處理得很好，貢獻良多，他應該為自己感到自豪。他現在可能會很難受，因為他是為了贏球而來，而不僅僅是為了表現。他未來一定會變得更好，職業生涯絕對會非常精彩！」賽後的澳洲隊休息室充滿了不甘與淚水。Nilsson教練透露，他剛與全隊開完會，並告訴球員們他有多麼自豪，「我們證明了自己能在這個舞台上競爭，雖然關鍵時刻還有進步的空間，但我們要抬頭挺胸，繼續建設這個體系。」面對球隊即將迎來的世代交替，Nilsson 教練更是語重心長：「隊伍中有些人即將退休，可能不會再參加這種比賽了，我們需要尊重這一點；而其他人則是剛開始他們的職業賽季。我們會享受今晚，好好消化這一切，與彼此待在一起。」