行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽，此趟是「公務行程」還是「私人行程」，引發外界關注。國民黨立委徐巧芯今（9）日發文質疑，若真為自費行程，行政院應提出相關單據供外界檢視，畢竟口說無憑，以釐清外界疑慮。徐巧芯表示，卓榮泰赴日為中華隊加油並無問題，但身為行政院長，行程性質應說明清楚。她指出，最初有綠營民代與部分媒體大幅報導此行為台日外交重大突破，甚至稱是1972年以來首位訪日的行政院長，但卓榮泰返國後轉為低調，改口稱看球是「私人休假、自費前往、包機往返」，前後說法不一。徐巧芯質疑，若是私人自費行程，為何包機會從松山機場的松指部起飛。她指出，松指部通常為行政院長等高層使用的軍方設施，一般民眾難以從該處搭乘包機出國，相關說法是否合理。行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰此次赴日是私人行程，費用皆由院長自費，包括維安與隨行人員的機票費用，行政院及相關部會與事業單位均未支付任何費用。但徐巧芯認為，口頭說明難以消除疑慮，建議行政院公布完整單據提升公信力。她指出，近期美、日、中之間關係敏感，此次行程是否經過充分評估，既然卓榮泰強調是自費，「就應接受外界檢驗，誠實為上策。」