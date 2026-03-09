我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府前今（9）日凌晨發生持刀闖入事件。一名65歲李姓男子從基隆搭乘計程車前往台北市總統府，隨後踢開護欄闖入府前管制區，並持水果刀進入廣場。現場維安人員發現後立即上前壓制，並與憲兵人員合力將其逮捕，隨後交由警方帶回偵辦。檢察官認為李男有反覆實施犯罪的可能，向法院聲請羈押並獲准。警方指出，事件發生於凌晨2時許，當時總統府守望崗警力第一時間發現異狀，迅速上前制止並將李男壓制，轄區警力也隨即到場支援。警方在現場查扣水果刀1把，並將李男帶回派出所調查。據了解，李男被壓制時不斷喃喃自語，偵訊過程語無倫次，甚至聲稱「上帝要我來殺中國共產黨」。警方初步調查發現，他當天凌晨自基隆搭計程車直奔總統府，疑似以激烈方式表達意見，但目前查無任何相關陳情紀錄。台北地檢署表示，接獲警方通報後，已指派檢察官指揮偵辦。承辦檢察官於今日下午訊問李男後，認定其涉嫌恐嚇危害安全及恐嚇公眾等罪，且有反覆實施犯罪之虞，因此向法院聲請羈押，晚間法院裁定羈押獲准。