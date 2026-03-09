我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽韓國今晚以7:2擊敗澳洲，讓台灣無緣前進邁阿密進行複賽，對此總統賴清德稍早發文引用超夯動漫《葬送的芙莉蓮》金句「努力過的人都是戰士」，感謝所有為台灣奮戰的選手、教練、後勤團隊，也謝謝一路相挺的球迷，並邀請大家未來持續關注台灣棒球、進場看球賽，一起為選手加油，「以他們的拚搏與堅持為榮！」賴清德表示，《葬送的芙莉蓮》裡有一句話「努力過的人都是戰士」。這次經典賽，台灣隊從資格賽開始，以挑戰者之姿面對各國強勁的對手，一路拚戰到最後一刻。雖然最終未能晉級，難免讓人感到可惜，但這幾場比賽球員們在場上的拚勁與韌性，相信許多球迷都看在眼裡，也深受感動。賴清德提到，特別是陣中表現出色的投手，很多都還十分年輕，卻在世界級舞台上扛下全國的期待與壓力，抬頭挺胸、正面對決強敵。相信經過這次比賽的洗禮，他們的未來一定更加不可限量。最後賴清德感謝所有為台灣奮戰的選手、教練、後勤團隊，也謝謝一路相挺的球迷。並邀請大家未來持續關注台灣棒球、進場看球賽，一起為選手加油，「以他們的拚搏與堅持為榮！」