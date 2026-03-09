我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽近日在東京巨蛋舉行，台灣、日本、澳洲、捷克四隊激戰，我國行政院長卓榮泰搭專機赴日觀戰，引發在野罵聲。日本在野黨今（9日）質詢時，也要求到現場觀賽的日本官員舉手承認，官房長官木原稔在內3名官員承認。據日本產經新聞、時事通訊社報導，日本在野黨「中道改革連合」黨代表小川淳9日在眾議院預算委員會，質詢在場的13位內閣閣員，要求昨晚到東京巨蛋觀看WBC賽事的官員舉手承認，痛批在中東危機惡化之際，就政府危機管理的觀點而言非常不妥。內閣官房長官木原稔、財務大臣片山皋月、經濟財政政策擔當大臣城內實等三人接連舉手承認。不過報導指出，一開始只有片山承認，在小川不斷逼問「只有一個人嗎？」木原和城內才舉手坦承。小川淳質詢時也提到，首相高市早苗應該是因為中東局勢才取消7日開球的行程，也取消觀賽行程。對此，高市早苗點頭承認。木原稔今也在例行記者會上也承認，昨晚以「私人行程」，前往東京巨蛋觀看日本對上澳洲的比賽。但他強調，此舉沒有對工作造成任何負面影響，「因為我當天放假，所以才會去前往觀賽。即便如此，我仍保持能夠隨時取得聯繫的狀態，以求應付緊急情勢」。值得一提的是，8日晚間在東京巨蛋舉行的日澳大戰，是睽違60年來的「天覽試合」，德仁天皇、雅子皇后、愛子內親王親自出席觀賽，最終由日本隊拿下勝利。