▲澳洲先發投手威爾斯（Alex Wells）吃下了3局的沉重局數。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋進入最終高潮。在今(9)日澳洲對決南韓的關鍵生死戰中，南韓隊背負著極其嚴苛的晉級條件，必須贏5分以上且失分不超過2分才能保住一線生機，最終順利以7：2晉級。，成為阻擋亞洲雙強最關鍵的靈魂人物。回顧3月5日的C組開幕戰，威爾斯掛帥先發對決剛拿下12強冠軍的中華職隊。儘管他的直球均速僅落在88mph（約142km/h）左右，但他卻徹底讓台灣的黃金打線一籌莫展。他利用極佳的邊角控球與速差，讓習慣於應付150km/h以上火球的台灣打者頻頻揮空或擊出無效飛球。威爾斯最終帶領澳洲以3：0完封中華隊，這場勝利更直接讓中華隊陷入不利的局面。在3月9日對戰南韓的比賽中，澳洲隊先發投手、同時也是艾力克斯雙胞胎兄弟的拉克蘭.威爾斯（Lachlan Wells）遭遇亂流，南韓打線在KBO韓國職棒強打文保景的兩分砲帶領下，前三局就狂轟4分。眼看南韓就要拉開比分達成「5分差」的晉級條件，艾力克斯.威爾斯在第3局下半臨危受命登板，立刻發揮止血作用。威爾斯上場後隨即在第4局投出完美的「三上三下」，其中包括三振掉強打捕手朴東原。總計他吃下了3局的沉重局數，雖然在第5、6局因安打串聯與暴投失分，但他共送出3次三振，用球數57球中有高達35顆好球。南韓全隊急欲擴大分差的狂轟猛炸下，威爾斯成功拖慢了南韓隊的搶分節奏。威爾斯的成功絕非偶然，根據球探進階數據分析，雖然他的四縫線速球速度不快，但他擁有極端的「下旋（Backspin）」，這讓他的速球具備高達20.0英吋（約50.8公分）的誘發垂直位移（IVB）。當球進入本壘板時，打者會產生球在「上竄」的視覺錯覺，往往對高角度速球產生誤判。搭配他僅約72mph（約116km/h）且帶有銳利下墜軌跡的曲球，以及能有效製造揮空的變速球，威爾斯完美詮釋了「精準度與速差大於絕對球速」的投球藝術。亞洲打者在短期賽事中，往往極難在短時間內適應這種極端的高飛球型軟投。