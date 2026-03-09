我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前赴東京觀賞世界棒球經典賽賽事，儘管行政院與卓榮泰先後強調「行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會沒有支出任何費用」，但此舉引發在野黨撻伐，台北市議員侯漢廷批評，若護航卓榮泰就應該承諾，未來藍白執政時也能比照辦理。侯漢廷今（9）日晚間發文，提出兩個問題，第一，若未來由國民黨或民眾黨執政，是否也同意行政院長可以「自費使用軍用機場」，配合私人行程出國？此外，侯漢廷將矛頭指向觀賽門票問題。他質疑，當許多台灣球迷搶不到門票時，是否同意讓官員或民意代表透過公關票入場，「官員多一張票，球迷就少一張票。」侯漢廷表示，如果民進黨及支持者認為相關安排並無問題，不會被批評特權，就應公開承諾，未來若國民黨或民眾黨執政、採取相同作法時，也不應批評，不如將這種做法「特權制度化」，未來不論哪個政黨執政都能比照辦理，諷刺以後「大家講好就好，這就是愛台灣。」