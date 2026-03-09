我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣球迷到文保景IG留言，韓國網友上線對著罵。（圖／IG@moon__bo_07）

文保景疑似不揮棒 IG被中文灌爆

▲文保景IG被很多中文、英文灌爆，多數都是不理性的文字。（圖／IG@moon__bo_07）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組最終戰掀出場外火藥味，南韓今（9）日以7：2擊敗澳洲，不過九局上半最後一個打席，當時南韓已經7分領先、幾乎確定晉級，但文保景卻連看三球被三振，完全沒揮過球棒，立刻讓台灣球迷炸鍋喊「故意不打」，甚至直言「雖然知道守住7分就好，但完全不揮棒真的太過分」，文保景的IG也被台灣人以多國語言灌爆，韓國球迷見狀立即上線對嗆：「台灣人真的氣炸了欸呵呵呵，早知道的話棒球就打好一點啊！」文保景社群立即變成多國語言戰場。韓澳戰第9局，文保景疑似「故意不打」的畫面，讓台灣球迷看不下去，大批湧入文保景IG留言開罵，「故意不打是什麼意思？」、「看三球是怎樣？」、「一點運動家精神都沒有」，但也有部分球迷相對理性，有人指出「就算8：2韓國也是一樣晉級」、「這搞不好是上面的意思」，認為不該把矛頭全指向球員，呼籲大家不要亂罵。隨著討論越滾越大，韓國網友也加入戰局，留言區瞬間變成台韓球迷對罵現場，有韓國網友直接回嗆：「你這個島上的中國人混蛋，不要搞恐攻，滾出去。」也有人不滿台灣網友用中文留言挑釁，回擊「不要那麼卑鄙用中文罵人」。雙方火力越燒越旺，甚至出現嘲諷言論，有韓國網友酸說：「台灣人真的氣炸了欸呵呵呵，早知道的話棒球就打好一點啊…下次再加油吧。」原本只是一個打席的戰術選擇，最後卻演變成跨國球迷的大型網路戰場。