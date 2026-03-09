我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在今（9）日上演最殘酷的大結局。攸關晉級命運的韓澳大戰，韓國隊終場以7：2擊敗澳洲隊。在台灣、韓國、澳洲三隊同為2勝2敗的極度膠著狀態下，韓國隊憑藉著較佳的「失分率」優勢，驚險搶下分組第二的門票，確定挺進邁阿密八強。不過，這場比賽卻在九局上半爆發巨大爭議，韓國強打文保景在關鍵打席疑似「故意不揮棒」吞下三振，引發全台球迷強烈不滿，賽後終結者趙丙炫坦言「知道有控分門檻」。對於急需澳洲隊多得分，以求在失分率上極限翻盤的中華隊來說，這場韓澳大戰的每一顆球都緊緊牽動著全台球迷的晉級神經。然而，比賽進行到九局上半，場上卻出現了令人傻眼的詭異畫面。輪到韓國隊強打文保景打擊時，他卻在球數落後的情況下，面對明顯塞進好球帶的進壘球「毫無出棒意願」，直接站著不動遭到三振。這極度反常的舉動，立刻在台灣社群網路上徹底炸鍋！許多緊盯轉播的球迷憤怒砲轟，認為這是「故意做掉台灣晉級機會」。球迷質疑韓國隊為了確保7：2這個能讓自己安全晉級的完美比數，刻意放棄進攻，避免分數再有變動而節外生枝，直接沒收了中華隊最後一絲晉級的希望。在賽後記者會上，面對媒體尖銳追問，在場上必須同時兼顧「大量得分」與「極致壓低失分」的巨大壓力時，文保景的回答也間接證實了韓國隊全場都處於高度緊繃的「算數」的狀態中。「當時確實有『失分不能超過2分』的具體門檻。」趙丙炫在受訪時毫不避諱地坦言，在這樣的高壓局面下，要擋下對手的每一分都令人感到非常沉重。趙丙炫也將功勞歸給團隊：「所有的投手都展現了極高的專注力，野手們也全力給予支援。在牛棚準備的學長們都叫我們放輕鬆，就像在職棒賽季中一樣穩定投球就好，這對我們保持冷靜幫助很大。」儘管比賽尾聲的「控分爭議」在台灣引發了強烈的算計質疑與抨擊，但對韓國隊而言，他們確實達成了最首要的戰略目標，這不僅是他們在本屆賽事的續命一戰，更是韓國棒球繼2009年後，睽違17年再度闖入經典賽的八強決賽圈。談到即將代表國家前往美國邁阿密的心情，文保景難掩激動地表示：「首先，能代表大韓民國前往邁阿密感到非常幸福！能和這麼優秀的隊友們繼續一起打棒球，對我來說意義重大。」面對接下來八強賽將迎來更強大的各國列強，他也霸氣宣示了決心：「雖然時隔17年才再次成行，但我們這批代表大韓民國的選手會團結一心，朝著更高的目標努力，在邁阿密展現出最好的一面。」