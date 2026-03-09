我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列襲擊伊朗，中東戰火影響全球股市。美股9日開盤，三大股指下跌，道瓊工業指數下跌453點、跌幅約1%，標普500指數下跌0.9%，那斯達克指數下跌0.9%。油價也已飆漲到每桶100美元以上。截至美東時間上午10時16分，道瓊工業指數下跌813.43點或1.71%，暫報46,688.12點；標普500指數下跌97.21點或1.44%，暫報6,642.81點；那斯達克指數下跌287.82點或1.29%，暫報22,099.86點；費城半導體指數下跌101.76點或1.35%，暫報7,412.98點。個股部分，台積電ADR下跌1.4%、輝達下跌0.18%、特斯拉下跌3.27%。美東時間10時20分，美國基準西德州原油（WTI）上漲10.58%或9.86美元，來到每桶108.76美元。全球基準布蘭特原油（Brent）上漲13.42%或12.44美元，暫報每桶105.13美元。CNBC報導，由於美國原油價格突破每桶 100 美元，引發了人們對美國經濟面臨停滯性通膨的擔憂。由於荷姆茲海峽持續關閉，中東主要產油國紛紛削減產量，導致原油期貨價格大幅上漲。受金融時報報導稱，G7國家正考慮釋出戰略石油儲備，油價從盤中高點回落，股價一度反彈。但目前協調釋放儲備石油的計劃尚未就緒，導致主要股指下跌。許多華爾街人士認為，除非戰爭迅速結束、油價回落，否則每桶100美元的油價將是經濟的轉捩點。Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞爾德尼（Ed Yardeni）表示，若石油危機持續下去，聯準會的雙重使命將陷入兩難，一方面是不斷上升的通膨風險，另一方面是不斷攀升的失業率。