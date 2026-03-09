我是廣告 請繼續往下閱讀

▲手感發燙的文保景再次補上一支二壘安打，單場繳出3安猛打賞、瘋狂灌進4分打點，率領韓國7：2贏下澳洲，前進邁阿密。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣球迷到文保景IG留言，韓國網友上線對著罵。（圖／IG@moon__bo_07）

▲三隊確實都值得一張飛往邁阿密的機票，但最終只有一隊能去，所以不可能讓所有人都滿意，也注定會有遺憾。（圖／記者葉政勳攝）

一場精采到不能再更精彩的球賽，韓國從比賽一開始就靠著本屆棒子火燙、追平韓國隊史WBC打點紀錄的文保景打下的4分，取得比賽優勢，並從頭到尾沒有被超前過，穩穩拿下這一場比賽的勝利。然而這場比賽之所以詭譎，原因就在於勝負雖然很重要，但只是最終結果的一部分，由於賽前奇怪的小組戰績形勢，韓國隊這一場贏球，台、韓、澳3隊將同為「2勝2負」，要比較失分率、甚至其他團隊數據來決定誰勝出。在這樣的情況下，這一場比賽前，中華隊命運交到其他兩隊的手中，澳洲要做的是不要輸超過7分、同時要盡量得到3分；韓國要贏對手至少5分，同時不可以丟超過2分；中華隊最好的局面是韓國得到超過8分，澳洲得超過3分，當然若韓國只得到7分也有機會，但就要比較其他的數據。澳洲靠著狀元巴札納的關鍵安打，敲回了本場第2分，讓比數一度變成6：2，一度有機會晉級。但是9局下一次投手碰到的球打亂游擊手接手節奏，之後形成一次失誤，韓國隊憑此上到三壘，最終利用高飛犧牲打得分。9局下李政厚展現大聯盟水準的守備功夫，沒收掉澳洲有機會形成二壘安打的球，韓國最終以7：2拿下這一場比賽的勝利，也睽違17年再次回到WBC八強。文保景在9局上連續看3球不揮，顯然惹惱了台灣球迷，質疑他的運動家精神可以。但質疑他「控分」，似乎沒什麼道理。跑到人家IG去罵街更是不應該、又降低自身水準的行為。說「控分」沒有邏輯的原因是：韓國隊就算繼續得分，對他們晉級也幾乎毫無影響，他們最主要是不要讓澳洲得到第3分，因為澳洲只要再得分他們就會出局——說到這一點韓國這一場多次死裡逃生還真的不佩服，先發投手孫周永早早出狀況，比賽中也有被上到得點圈的情況，但就是能硬守下來，還讓全壘打火力凶猛的澳洲本場只有1支。韓國隊是否多得分影響的只有台灣和澳洲，具體來說——可能只有台灣，台灣需要第8分來確保失分率一定壓過澳洲。而澳洲就算被得到第8分，也可以寄望於9局下大反攻逆轉贏球來晉級。文保景不揮、不打似乎只是因為想要趕快去守備，可能他有點心存僥倖、有點過度隨意、對於比賽不夠認真，值得被棒球之神懲罰。但從韓國隊球員角度的來說，他本來就沒有理由去幫助自己的對手，不是嗎？「控分」這件事是存在對於韓國有實質利益的情況下，才算是成立。而韓國就算得分也不會害自己被淘汰，對他做出這樣指控毫無道理。說到底，其實根本不該去想韓國隊怎麼想，中華隊沒有晉級到八強，其實只能怪自己。比賽就是怎麼殘酷，你本來就只能靠自己。第一場被澳洲給0：3完封挖下大坑，甚至對韓國突破僵局制有機會再得分的機會沒能再添分數，都造成這樣的結果。甚至如果中華隊能贏日本呢？現在也不會在這算術不是嗎？我們12強賽拿到冠軍難道不是因為有著一種強者心態，要打敗所有對手取拿冠軍嗎？這一屆前兩場確實就是沒拿出最好的表現，最終為這個付出代價。沒關係，下次打回來。中華隊後兩場確實打得好，但澳洲隊和韓國隊何嘗不是在某些比賽有過高光？三隊確實都值得一張飛往邁阿密的機票，但最終只有一隊能去，所以不可能讓所有人都滿意，也注定會有遺憾。但失利者不是失敗者，還是可以保有風度和體面。