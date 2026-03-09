我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽結果於今（9）日揭曉，中華隊的晉級希望破碎。南韓隊在9局上憑藉高飛犧牲打送回致勝分，最終以7比2擊敗澳洲，南韓也因失分率優勢擠下中華隊與澳洲，搶下八強門票。對此，行政院長卓榮泰第一時間在臉書發文「謝謝Team Taiwan的每一位選手，我們以你為榮！」這次累積的經驗，將是台灣棒球未來持續成長的重要養分。回顧今日戰況，預賽C組的晉級劇本扣人心弦，門票一度在澳、韓兩隊之間來回擺盪，最後由南韓前進邁阿密複賽；反觀中華隊在預賽拚盡全力，因比較失分率後落居下風，連續三屆遺憾無緣晉級。卓榮泰特別感謝所有為國家披上戰袍的選手，認為他們讓全國人民再次團結在一起，甚至展現出把「東京巨蛋變台北大巨蛋」的驚人應援氣勢，讓世界看見來自台灣的團結力量多麼強大。面對止步預賽的結果，卓榮泰表示，站上世界棒球強度最高的舞台，台灣還有進步與調整的空間。他也勉勵選手與球團，本次經典賽所累積的經驗非常珍貴，是未來進步的重要養分。卓榮泰也為將回到職棒賽場的球員送上祝福，期許大家在新球季都能維持絕佳狀態，打出個人生涯最佳表現。