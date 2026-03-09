我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在今（9）日晚間寫下最戲劇性的終章。韓國隊在極端不利的條件下，以7：2擊敗澳洲，憑藉失分率僅0.02的微小差距逆轉晉級，也宣告中華隊遺憾止步預賽。賽後，本屆表現優異的強打張育成在社群平台發文，引用聖經章節勉勵自己與球迷，試圖從挫敗中找尋平安。韓國與澳洲之戰不僅決定兩隊命運，更牽動中華隊的晉級生機。由於韓國必須滿足「淨勝5分且失分2分以內」的嚴苛算式，戰局三度在「晉級門檻」邊緣徘徊：關鍵拉鋸： 韓國先取得5：0領先，隨後被澳洲追至5：1；6局韓國拉開至6：1，但8局澳洲再追一分變成6：2（此時韓國將被淘汰）；最終9局上韓國靠失誤與犧牲打拿回關鍵第7分，成功守住 7：2戰果。這場一進一退的防衛戰讓全球網友瘋狂轉傳，日媒觀察到X（原Twitter）湧入各國球迷盛讚：「這絕對是本屆WBC最佳比賽（Best Bout）」、「C組神級比賽太多了」、「看別國對決竟然也能這麼熱血」、「棒球真的太有趣了」。儘管中華隊在本屆賽事發揮出色，包括張育成在內的多名球員都有亮眼表現，但最終在與韓國、澳洲的對戰失分率比對中，韓國以 0.37 險勝澳、台兩隊的 0.39。這僅僅 0.02 的分水嶺，讓中華隊無緣睽違 13 年的八強大門。在晉級結果底定後，對韓國一戰曾開轟的張育成在Instagram轉發動態，引用聖經《腓立比書》4章 4–7 節：「神所賜、出人意外的平安必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。」配文寫下：「揮別倒楣，讓神賜平安相隨。」