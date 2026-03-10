我是廣告 請繼續往下閱讀

大量兔子餓死、病重！解剖報告揭露駭人真相

▲倖存的兔子，目前已由社團法人台灣愛兔協會接手，進行專業的醫療照護與後續安置。（圖／新北市動保處）

動保處出手了！行政重罰與刑事偵辦雙管齊下

▲一月底複查餐廳時，現場兔子竟已出現大量病亡，動保處緊急沒入剩餘兔隻。（圖／新北市動保處）

動保處呼籲：拒絕非法展演，守護毛寶貝權益

新北市政府動物保護防疫處近日接獲民眾檢舉，位於八里區的一間餐廳疑似在未取得許可的情況下，非法從事兔子展演行為。該業者於社群平台刊登「與兔兔一起吃餐、品嚐美食互動」等廣告，並在現場標註「請用湯匙餵兔兔」等字樣。動保處介入稽查後，竟揭發了一場令人心碎的動物受虐慘案，而業者最重可被罰200萬元。動保處於一月中旬首度前往稽查，當時已發現店內多隻兔子感染疥癬，隨即要求停止展演並強制就醫。不料一月底複查時，現場兔子竟已出現大量病亡。動保處緊急沒入剩餘兔隻，並將死體帶回解剖，檢驗結果令人震驚：死亡兔隻全身佈滿疥癬，並伴隨耳裂、四肢腳底發炎及出血等嚴重症狀。解剖發現兔隻腸胃幾乎空腹、無糞便，顯示生前長期處於營養不良與飢餓狀態。死體中甚至包含數隻仍處於懷孕狀態的母兔。動保處綜合研判，這些兔子因長期生活在惡劣、不當的飼養環境中，染病後又未獲得必要醫療，最終在極度虛弱中猝死。動保處表示，該業者的行為已嚴重違反《動物保護法》多項規定，除行政罰鍰外，更涉及故意傷害致死之刑事責任：違反動保法第 6 條之 1，最高可處 25 萬元罰鍰，並沒入動物。違反動保法第 11 條第 1 項，最高可處 7 萬 5,000 元罰鍰。因其消極不作為導致動物死亡，涉及刑法，可處 2 年以下有期徒刑或拘役，最高併科 200 萬元罰金，目前已函送地檢署偵辦。至於倖存的兔子，目前已由社團法人台灣愛兔協會接手，進行專業的醫療照護與後續安置。新北市動保處強調，合法的動物展演核心應在於教育推廣與保育，而非單純營利。任何餐廳或店家若未經申請便以動物作為噱頭吸引消費者，即屬違法。民眾若發現疑似非法動物展演、虐待或不當飼養的情事，請立即撥打 1959 動保專線或 24 小時通報專線。讓我們共同抵制這類建立在動物痛苦之上的營利行為，確保每一份生命都能獲得應有的尊重與照護。