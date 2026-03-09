我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽在驚濤駭浪中落幕，韓國隊憑藉強打文保景的瘋狂表現，奇蹟般擊敗澳洲奪下8強門票。然而，賽後卻傳出有不理智的台灣球迷湧入文保景的社群平台（SNS）進行「洗版」謾罵，甚至出現「豬」等涉及人身攻擊的辭彙。對此，韓國媒體強烈不滿，直指這種行為不僅無理，更是素質低下的體現。韓國隊在今日對戰澳洲前，晉級希望極其渺茫，必須同時滿足「失分2分以內」且「贏5分以上」的嚴苛條件。在如此高壓下，文保景單場敲出包含兩分砲在內的3安打、4打點，本屆賽事累積11 打點成為隊史紀錄保持人。正是因為他的關鍵一擊，讓韓國隊在失分率大戰中以0.02分的微小差距擠下中華隊與澳洲。但也是因為他在9局上疑似看著三顆球沒揮棒、而遭到一些求勝心切的台灣網友質疑「控分」，賽後部分人跑到文保景社群進行不理智謾罵。韓媒《體育韓國》報導指出，就在韓國隊慶祝晉級之際，文保景的個人社群平台卻遭到大量疑似台灣網民的攻擊。報導中列舉，有網民留言批評文保景「太醜了」、「完全沒有運動家精神」；更過分的是，還有許多留言直接對文保景進行人身攻擊，辱罵他是「豬」。該媒體在報導中不客氣地評論道：「這些台灣球迷的表現，甚至比未能晉級2輪的中華隊更加水平低下。」並認為這些球迷是因為中華隊遭到淘汰而找文保景當作「出氣筒」，這種報復性的情緒宣洩完全不符合體育競技的精神。由於中華隊與韓國隊在失分率上差距僅 0.02 分，昨日台韓大戰的結果確實讓許多台灣球迷感到心碎與不甘。然而，韓媒呼籲球迷應冷靜看待比賽結果，強調運動員在場上全力以赴爭取勝利是天職，不應因表現優異而遭受跨國界的人身攻擊。