▲軟銀鷹新星徐若熙首戰先發4局無失分，剛猛的球威徹底震懾新隊友近藤健介，讓他直呼「能和他同隊真的讓人很安心」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲WBC經典賽中華隊先發投手鄭浩均面對日本隊慘遭大谷翔平轟出滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

▲Fairchild這場比賽，母隊認為連打4場比賽對於體能有考驗，國家隊因而安排他擔任指定打擊出賽，滿壘時鎖定首球搶好球的契機直接掃出滿貫砲，奠定比賽勝利基礎。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲關門局讓有球威的曾峻岳來扛，是希望試圖讓對方短打推進時受到壓力，不過即便韓國成功短打推進。（圖／記者葉政勳攝）

這屆經典賽，台灣在韓國7比2擊敗澳洲後確定無緣八強。本屆經典賽台灣英雄們從1月開始集訓，可惜因為攻擊火力復甦較慢，導致最終在2勝2敗相同戰績比較失分率下無法晉級。但即便如此，本屆經典賽仍是台灣史上最強陣容，旅日、旅美小將幾乎都應邀參加國家隊，加上又有混血球員加入，打出過往最強的經典賽內容。雖然無緣八強，不過這次集訓與組隊仍有執得參考之處，未來要在出征經典賽已有最佳範本，加上台灣棒球實力持續推進，讓人對未來充滿期待。為了複製2013年經典賽順利晉級八強的劇本，以及先在4連戰的地獄賽程裡搶到首勝，推出先前在台日交流賽裡狀況不錯的徐若熙打頭陣是合理決定。徐若熙進入實戰後球速狀態回升，面對澳洲首局直球均速可催到94.5英里，搭配不錯的上竄效果，一開始就靠著直球與變速球的搭配壓制打者。不過澳洲打者出棒積極，很快就鎖定直球出棒，老搭檔蔣少宏也觀察到此狀況，後續大量穿插曲球搭配製造速差，讓徐若熙可以穩定的投到3局之後。第4局徐若熙球速驟降，符合先前台日交流賽狀況，也讓台灣教練團決定起用牛棚。按照計畫，由有一定球速跟多樣變化球的且控球穩定的陳柏毓接手。陳柏毓去年在小聯盟使用曲球、變速球與直球搭配，於賽季後段找到穩定組合，但一上場變化球手感不佳，投出觸身球後，與捕手的搭配想先用直球搶好球數卻遭到狙擊被擊出2分砲，雖然後續趕緊回穩，但臨場表現明顯不在狀態內，先前曾與陳柏毓一起並肩國際賽的隊友也認為，很少看到陳柏毓控球偏差這麼多。失掉2分並不算多，但台灣野手攻擊狀況持續低迷，以及強擊球運氣也不加，是整場比賽無法造成攻勢的原因。超過95英里的強擊球，台灣與澳洲近乎平手，但台灣全場卻僅有3支安打，除了大量滾地球出現外，少數的紮實飛球也正向外野手過去。再者由於李灝宇臨時傷退，以及Jonathon Long退賽，缺乏右打砲手再陣，只得擺出先發5左打陣型；後續代打選擇也只有吉力吉撈・鞏冠1位右打者，最終被澳洲3左投封鎖無法得分，吞下要命首敗。由於旅美投手都是球隊重點的培育新秀，在經典賽有一定的投球局數跟用球數限制，預先規劃好的投手安排上，讓去年中職最佳本土先發投手鄭浩均來扛對日本的先發。雖然鄭浩均有控球會突然不穩的問題，但倘若能穩定找到好球帶，則可有機會靠著球威多撐幾局，再看後續的投手調度來伺機搶勝。不過這樣的劇本只在首局發生，第2局鄭浩均始終沒辦法找到好球帶，被迫在滿壘時面對大谷翔平，未失投的曲球被撈成滿貫砲，後續投球還是找不到準星而只能退場。後續預定撤退組的胡智爲，跟台日交流賽狀況相同，雖然可取得好球數領先，但關鍵決勝球始終無法引誘打者出棒，最終單局失掉10分讓比賽定調。即便年輕的長局數投手沙子宸、張峻瑋有展現不錯的天賦，像是沙子宸的變化球多樣性，以及張峻瑋的球速威力，2人都試圖多吃一些局數，不過畢竟經驗與能力還有提升空間，無法製造大量揮空，只能透過隊友防守抓出局數，能夠做到保存投手戰力想辦法延續比賽，就已是臨場不錯的表現，期待他們未來後續的發展，比賽在前半段就被拉開，就算野手群面對山本由伸仔細選球與纏鬥，讓他的揮空率僅有19%還選到3次保送上壘，但日本的團隊投手戰力深度仍夠，整場比賽台灣打者僅有陳晨威有擊出近95英里的初速，最終提前7局遭到扣倒，是一場台灣近乎無力還手的比賽。此役，台灣把鄭宗哲推上開路先鋒位置收到不錯成效，單場雖2打數無安打卻選到2次保送上壘，讓後續兩戰台灣找到稱職的開路先鋒。退無可退的第3戰，面對先前對抗韓國、澳洲打得不錯的捷克。捷克想延續澳洲贏球計畫推出左投Jan Novak先發，而台灣則為避免比賽過程裡始終帶著壓力，台灣使用積極的小球戰術來挑戰捷克防守。首局鄭宗哲安打上壘後，1出局Stuart Fairchild打擊時，也使用偷點創造安打上壘，並且發動雙盜壘戰術壓迫防守成功，鄭宗哲靠著盜壘成功與失誤先馳得點；後續張育成再補上安打追加比分，才能以2比0開局領先。第2局2出局後，陳晨威安打上壘再發動盜壘成功，鄭宗哲、宋晟睿仔細選球保送擠成滿壘，讓Novak只能強迫面對Fairchild。Fairchild這場比賽，母隊認為連打4場比賽對於體能有考驗，國家隊因而安排他擔任指定打擊出賽，滿壘時鎖定首球搶好球的契機直接掃出滿貫砲，奠定比賽勝利基礎。整場比賽台灣超過95英里強擊球有10次；滾地球比例也比前兩場下降，更透過選球創造8次保送上壘，整體攻擊狀況終於看到回升。前段棒次的鄭宗哲、Fairchild與張育成，搭配後段的江坤宇跟陳晨威，成為攻勢串聯核心，終於用14比0拿下首勝。本場比賽按照計畫，由莊陳仲敖先發，搭配林昱珉長中繼，是因為這場比賽為必須要拿下的賽事。莊陳仲敖一開始想用直球建立威力，卻被捷克打者鎖定，與林家正的配合改採反向配球，變化球先走、直球決勝，讓他在第1、2局順利度過。第3局變化球壞球率增加，加上用球數將到達限制，教練團照安排推出林昱珉中繼順利踩住煞車。林昱珉本場比賽狀況比春訓熱身賽還理想，首球好球率89%、整體好球率70%，直球跟變化球都在最佳狀態，旅美雙先發成功贏下比賽。最終與韓國的決戰，台灣的投手調度，都以先前保留的威力型投手作為主軸，且在不能輸的狀態下，靈活運用投手戰力。包括王牌之一的古林睿煬，速度全開的狀態下，投到第5局氣力放盡，馬上就推出林維恩中繼拆彈成功，製造Shay Whitcomb的雙殺打，只失掉1分讓比賽沒有被拉開；在林維恩投到中段控球亂掉時，讓從熱身賽狀態就極佳的林凱威接替，面對有長打能力的Whitcomb，用接連的滑球製造飛球出局，不讓韓國再製造長打搶分。相反的，擁有3王牌在手的韓國，投手調度則偏保守。先用柳賢振來偷局數，即便他控球能力頂尖，但較無球威掩護，導致被張育成陽春砲失掉1分；甚至3局上，台灣一度在2出局有得點圈攻擊機會，仍繼續讓柳賢振面對Fairchild是大膽決策，不過Fairchild遭三振沒有把握這個契機。7局上一、二壘有人危機，韓國推出Dane Dunning中繼，但過往來說Dunning壘上有人時被打擊率比壘上無人還偏高，不過林家正的滾地球形成雙殺打，也未能把握住。比賽後段，台灣在平手時讓有經驗的張奕來拆彈接替孫易磊，同樣是大膽決定。孫易磊雖球威佳，但高張力之下，投進好球帶的比率僅有39%，讓控球較為精準的張奕來在一壘有時投球，有空間可以投得較為迂迴，是最終成功守住並進入延長賽的關鍵。打進突破僵局制，對整體牛棚狀態較佳的台灣來說有優勢，因此一開始計劃先搶分，犧牲觸擊韓國防守判斷瑕疵，造成一、三壘有人；再續用小球戰術的Safety Squeeze搶下超前分。關門局讓有球威的曾峻岳來扛，是希望試圖讓對方短打推進時受到壓力，不過即便韓國成功短打推進，但球威仍在後續有成效，三壘有人防守區前時擠壓金慧成出棒，讓吳念庭傳一壘守住領先，最終再用外角速球讓金倒永在球數領先時打成外野飛球出局，台灣贏下這場史詩一戰，最終在經典賽2勝2敗作收。