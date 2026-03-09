我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞軒2月合併營收16.36億元，雖較1月下滑10.6%，但仍年增7%；累計前2月營收34.66億元，較去年同期成長8.2%，顯示整體營運維持穩步增溫。瑞軒表示，現階段營運重心除了鞏固既有顯示器業務，今年也已開始出貨網通產品。瑞軒近年積極降低對單一顯示器產品的依賴，並持續提升OLED電競顯示器及超大尺寸電視等高附加價值產品比重。非顯示器事業，以視訊會議系統為主要發展方向，並進一步拓展至光通訊、網通以及AIoT智慧感測等領域，藉此拉高產品結構彈性。瑞軒先前公告去年第4季歸屬母公司淨利2.54億元，季減21.36%、年減22.8%，每股純益0.41元；全年歸屬母公司淨利7.92億元，年減38.51%，每股純益1.22元。董事會也已決議2025年下半年股利分派案，擬每股配發現金股利1.22元。1月自結則是稅後純損2400萬元，年減198%，每股虧損0.04元。近期因為中東戰事延燒，瑞軒股價隨著大盤下挫，9日跌停39.3元作收，下方為10日線支撐。