美國、以色列襲擊伊朗，中東戰火導致國際油價上漲，韓國全國汽油平均價格創下3年8個月來的新高，韓國政府9日宣布，本週內實施「油價上限制度」，這也是近30年來首次採取該措施。
據韓聯社報導，韓國總統李在明9日主持緊急經濟檢查會議，青瓦臺政策室室長長金容范在會後記者會表示，政府將依據《石油事業法》，於本週內實施「油價上限機制」，以穩定中東局勢引發的境內油價波動，政府將依據《石油事業法》迅速走油價上限機制流程。此舉旨在防止石油製品定價機制不合理，確保價格可預測性。這是韓國近30年來，首次對燃料價格設定上限。
金容范表示，具體價格標准將由產業通商部研究，但基本上每兩周調整價格上限。油價上限將以中東軍事衝突發生前的油價為準，首個上限價格將低於當前市場售價。政府將考慮在調整油價上限的同時降低燃油稅的方案，周密檢查是否存在限制市場競爭、擾亂市場秩序的非法行為，積極監管煉油公司哄抬價格行為等。
金容范還表示，目前韓國石油儲備1.9億桶，可保障供應208天。為了應對中東局勢持續發酵的情況，政府還可行使優先採購權引進與產油國共同儲備的0.2億桶石油，並將推動原油進口來源多元化。
另據韓媒朝鮮日報導，韓國全國汽油平均價格已經達到每加侖1,902.70韓元，創下了3年8個月以來的新高。
韓國國家石油公司即時油價資訊服務「Opinet」中，「廉價加油站查找器」也因訪問量激增，而在今日下午4時起出現網頁速度緩慢，用戶需等待10至30秒才能連線的問題。韓國國家石油公司的官員表示，這種程度的延遲是「前所未有的」。業內人士表示，這種情況反映民眾對汽油價格上漲的擔憂正在逐漸增加。
我是廣告 請繼續往下閱讀
金容范表示，具體價格標准將由產業通商部研究，但基本上每兩周調整價格上限。油價上限將以中東軍事衝突發生前的油價為準，首個上限價格將低於當前市場售價。政府將考慮在調整油價上限的同時降低燃油稅的方案，周密檢查是否存在限制市場競爭、擾亂市場秩序的非法行為，積極監管煉油公司哄抬價格行為等。
金容范還表示，目前韓國石油儲備1.9億桶，可保障供應208天。為了應對中東局勢持續發酵的情況，政府還可行使優先採購權引進與產油國共同儲備的0.2億桶石油，並將推動原油進口來源多元化。
另據韓媒朝鮮日報導，韓國全國汽油平均價格已經達到每加侖1,902.70韓元，創下了3年8個月以來的新高。
韓國國家石油公司即時油價資訊服務「Opinet」中，「廉價加油站查找器」也因訪問量激增，而在今日下午4時起出現網頁速度緩慢，用戶需等待10至30秒才能連線的問題。韓國國家石油公司的官員表示，這種程度的延遲是「前所未有的」。業內人士表示，這種情況反映民眾對汽油價格上漲的擔憂正在逐漸增加。