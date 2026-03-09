我是廣告 請繼續往下閱讀

，朴贊浩在社群平台感性發文：「沒錯，就是這個！這就是大韓民國！真的非常感動，我為後輩們直到最後都不放棄、最終取得艱難結果的精神喝采。」

▲南韓傳奇名將朴贊浩在社群平台感性發文。（圖／美聯社／達志影像）

▲重砲手文保景在二局上便揮出一支430呎（約131公尺）的兩分全壘打先聲奪人。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事於台灣時間3月9日上演戲劇性轉折。韓國國家隊在東京巨蛋的生死戰中，靠著文保景單場4分打點的瘋狂演出，加上九局下半李政厚石破天驚的關鍵接殺，最終以7：2擊敗澳洲隊。韓國棒球傳奇、前MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）球星「韓國特快車」朴贊浩，今日也現身東京巨蛋看台，與知名藝人鄭埻夏及球評金善宇一同為後輩加油。見證韓國隊戲劇性晉級後他更激勵球員要帶著這份熱情繼續征戰，「新歷史正要開始，加油韓國！讓我們前往邁阿密吧！」韓國隊此役打擊火力全開，重砲手文保景在二局上便揮出一支430呎（約131公尺）的兩分全壘打先聲奪人，隨後在第三、五局又接連敲出帶有打點的長打，單場灌進4分打點，累計11分打點領跑本屆經典賽。然而，由於晉級規則規定韓國隊「必須贏超過5分」才能晉級，雙方在九局上的博弈成為整場勝負手。韓國隊掌握澳洲隊游擊手戴爾的傳球失誤攻佔一、三壘，安賢敏隨即擊出深遠的高飛犧牲打，送回關鍵的第七分，也成功將分差拉大至晉級門檻的5分。九局下半，澳洲隊發動最後反撲，強打溫格羅夫（Rixon Wingrove）擊出一記看似定桿的右外野長打，若球落地極可能演變成二壘安打並帶有打點。屆時若分差縮小至4分，晉級名額將拱手讓給澳洲隊。關鍵時刻，效力於大聯盟的韓籍球星李政厚展現頂級守備價值，以一次高難度的撲接（Diving Catch）將球沒收，不僅抓下最後的出局數，更保住了這寶貴的5分差。賽後數據顯示，韓國隊正是憑藉著這5分的勝分差，在互咬的局面中險勝澳洲與中華隊。雖然韓國隊成功晉級，但先發投手孫珠英在三局上熱身時因傷退場，為後續賽事埋下隱憂。