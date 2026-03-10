我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC韓澳戰最後第9局，文保景疑似故意不打，讓許多台灣球迷不開心，直接到他IG表達不滿，卻意外跟韓國網友吵起來。（圖／記者葉政勳攝）

▲韓國最終以7：2贏球，也確定打進到8強決賽。中華隊則是無緣繼2013年後再次打進到8強。（圖／記者葉政勳攝）

▲但即使對澳洲的進攻有缺失，8日擊敗韓國的成就也絕對足夠彌補一切、而且還有「剩」。（圖／記者葉政勳攝）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

從宮崎到東京，在這一次跟隨著經典賽中華隊的採訪行程，是一段極其獨特的經歷，因為這種第一輪就被淘汰的「失敗結局」，竟沒有在我心裡形成那種過去經常有的、難以釋懷的挫敗感，在回顧的過程中仔細想想，感覺好像還真的不太需要寫什麼檢討稿。我想對大多數球迷來說，可能也有類似的心情吧，這很可能是在小組賽就被淘汰的幾次中，但批評聲音最小的一次。其實當中華隊周日下午在延長10局以5比4擊敗韓國之後，我就很清楚要拼進邁阿密的第二輪賽事，應該是非常難的，畢竟除了韓國要贏澳洲外，還有「韓國至少得8分」加「澳洲至少得3分」這個條件，一旦一邊得分達標後，另一邊在淘汰之下，進攻企圖心勢必大減，也就是說，周一這一戰，兩個讓中華隊晉級的得分條件要同時達成是非常難的。因為這種比對戰失分率的結構，也會顛覆棒球比賽本身「求勝」與「多得分」的本質，越接近比賽尾聲，就越多現實面的考量，會讓台灣繼2013年之後再度闖進經典賽8強的機率越趨近於0。舉例來說，當韓國在9局上攻下分數以7比2領先時，達成晉級條件，想必不少台灣球迷會想著「再得1分吧」。但這基本上是不太可能的事，一來韓國追加第8分並不是所謂的「保險分」，畢竟9局下澳洲只要得分，韓國就會淘汰，所以分數是7還是8，對韓國根本沒差。但韓國得分是7還是8，對澳洲來說就天差地遠了，7分時，澳洲9局下再得分就晉級，會攻得小心翼翼、壓力山大。8分時澳洲「基本上」已經淘汰，那麼9局下他們會如何進攻？當然是全力拼逆轉，想辦法單局得6分追平，甚至是得7分直接以3勝1敗晉級，雖然很難，但絕對會去試，在此情況下，隨便得1分就會淘汰韓國隊。於是，我們看到韓國攻下第7分後，此役狀況極佳的文保景「輕鬆」地3球被三振，毫不留戀，直接先讓中華隊出局，免得「激怒」澳洲背水一戰。再看另一種可能性，當9局下澳洲進攻，如果真能攻下1分，那麼只領先4分的韓國就會遭淘汰，或許會有台灣球迷想好劇本，「澳洲在9局下追成7比7，然後韓國在10局上攻下第8分，台灣就晉級了」。但這是不可能的事，因為澳洲在9局下攻得分數後，後續打者就會變成「自殺棒」，直接輸球晉級，不可能拼到延長賽讓韓國有得第8分的可能。棒球比賽竟然會出現「放棄進攻」、「主動輸球」或「打者主動出局」的可能性，你覺得荒謬嗎？但在經典賽官方這種規則之下，真的產生了這種違背運動賽事全力求勝基本精神的「動機」，而韓國與澳洲也認清了這樣的心態。這不是在譴責韓國與澳洲，如果是中華隊遇到同樣的case，同樣會以這類方式來應對，不用懷疑。換個角度來想，在這樣的規則下，這種方式也算是一種策略，為了爭取最終更好的成績，暫時捨棄求勝心也是無可厚非的。於是，在這般命運取決於別人的情況下，球迷們想必是更加同情，或更加心疼中華隊這批成員們。事實上，中華隊4場比賽中唯一真正值得檢討的大概也只有以0比3輸給澳洲這一戰（說真的，對日本是0比13輸，還是0比1輸球，對戰局沒有影響，只是在精神面落差很大）。1年多前的世界12強棒球賽中，那支澳洲隊的打線與這一次相差不大，經典賽的澳洲隊投手戰力是有明顯補強，但當時中華隊以11比3獲勝的打線，整體水準是不如這一次的，然而3月5日那一天，中華隊攻了9局只敲出3支安打，一分未得。應該這麼說，以中華隊對捷克、韓國兩戰的進攻素質來看，對澳洲的表現是反常的，絕對是明顯的低潮。但即使對澳洲的進攻有缺失，8日擊敗韓國的成就也絕對足夠彌補一切、而且還有「剩」，因為對韓國這一戰的勝利完全沒有僥倖，對手押上了最好的3位先發投手，就是直接「梭哈」台韓戰，但3大強投先後挨轟。更何況，延長10局的突破僵局攻防戰，中華隊無論思維還是臨場應變都是更勝一籌，雖然只贏1分，但絕對是鉅大的勝利。在過去5屆經典賽中，中華隊在預賽就淘汰的有4次，2006年的第一屆，日、韓不只人才濟濟，還有大聯盟好手，台灣棒球實力還沒起飛，落差大，就不討論了。2009年，因為國內的La new熊和興農牛杯葛參戰，因為徵召了不少低階小聯盟的好手，我在東京巨蛋經歷了24小時內連輸韓國和中國的慘痛經歷。2017年組訓時，同樣是出現過國內勢力的糾紛，最終在首爾高尺巨蛋全敗，新冠疫情後的2023年，中華隊因為張育成與林立、陳傑憲等中職好手的好表現，算是被外媒看到了台灣棒球不同於過往的能力，可惜投手群爆太大成為酸民與部分球迷批評的「破口」。唯有這一次，你真的忍心再苛責中華隊嗎？