▲中華職棒官方粉絲專頁今日也發布感性長文，以「美好的仗已經打完，我們回家吧」為題，總結這一段艱辛卻動人的征途。（圖／取自中華職棒臉書）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事告一段落，儘管中華隊最終以極微小的失分率差距無緣前進邁阿密，但這群台灣英雄在場上展現的韌性已贏得全台球迷的尊敬。中華職棒（CPBL）官方今日正式公告，中華代表隊全體成員將於今（10）日晚間搭機返台，預計於11日凌晨抵達桃園機場。返台航班： 3月10日 21:00 自東京成田機場起飛。預計抵達： 3月11日 00:15 抵達桃園國際機場第二航廈。中華職棒官方粉絲專頁今日也發布感性長文，以「美好的仗已經打完，我們回家吧」為題，總結這一段艱辛卻動人的征途。文中提到，雖然最終結果不如預願，但代表隊一路上跨越了低潮、傷痛與外界不看好的時刻，「你們在場上留下的每一次全力奔跑、每一個不願放棄的瞬間，都早已寫進台灣棒球的記憶裡。」官方特別感謝每一位拚盡全力的台灣英雄，並強調這段歷程即便在算式中留下一絲遺憾，但在球迷心中已留下深刻烙印，誠如文中所言：「不一定是經典，但至少有人會記得。」隨著班機資訊曝光，許多球迷已自發性號召前往桃園機場接機。儘管抵達時間已是深夜，但本屆中華隊在東京巨蛋打出的熱血表現，包括對戰日本與韓國的奮戰，已讓國人再次團結。中華隊返台後，球員將回歸各所屬職棒球團報到，準備投入接下來的職業賽季。這趟東京之旅雖然落幕，但「Team Taiwan」的精神將持續燃燒。