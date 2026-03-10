我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對星光熠熠的日本武士隊打線，張峻瑋（圖）後援2.1局僅挨1安無失分，展現出初生之犢不畏虎的強大壓制力。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊的驚奇旅程正式畫下句點。雖然最終無緣挺進邁阿密八強，但這批年輕的「黃金世代」已經讓全世界看見台灣棒球的超強潛力。其中，陣中「年紀最小」的火球男張峻瑋，在對戰地主日本武士隊的比賽中大放異彩，狂飆156公里火球震撼東京巨蛋。在即將搭機離日之際，他在社群媒體發出長文，霸氣宣示：「台灣永遠是最強的球隊，我們下次再一起討回來！」本屆WBC最令人驚豔的亮點之一，絕對是年紀輕輕就扛起國家隊重任的張峻瑋。在面對擁有大聯盟級打線的日本武士隊時，張峻瑋毫無懼色地登板後援。他主投2.1局，僅被敲出零星的1支安打，甚至在比賽中狂飆出時速高達156公里的恐怖火球，超強壓制力成為台日大戰全場唯一亮點，也讓他瞬間成為全台網友瘋狂討論的超級新星。WBC的旅程結束後，張峻瑋在社群媒體上感性發文，回顧這段不可思議的經歷：「人生第一個WBC在東京結束了，選進30人名單真的不容易，很感謝教練的信任，大家都辛苦了，台灣永遠是最強的球隊！」面對未能晉級的遺憾，這位年輕小將展現了超越年齡的成熟：「這次大家已經拚盡全力了，結果不是我們想要的，但盡力了，我會牢牢記住這次經典賽的回憶。」他不忘感謝教練團、中職會長、防護情蒐團隊與所有後勤人員，更對著全台球迷感性喊話：「謝謝支持我以及中華隊的球迷們，你們的吶喊聲我們都聽見了！」在文章的最後，張峻瑋向所有並肩作戰的學長們發出了最熱血的復仇約定：「接下來各位回母隊各自加油，期待下一次組隊。我們下次再一起討回來！加油我愛你們大家。」短暫的國家隊激情退去後，張峻瑋的棒球之路才正要迎來另一個重要篇章。接下來，他將立刻收拾行囊，回歸日本職棒母隊福岡軟銀鷹繼續拚戰。帶著WBC對決世界級強打的寶貴經驗與超強自信，這位台灣火球大物將全力朝著「轉為支配下選手（正式註冊名單）」的目標強勢邁進，期盼能早日在日職一軍的舞台上。