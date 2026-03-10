我是廣告 請繼續往下閱讀

▲退役球星陳信安（右）現身力挺基層賽事，但也以過來人身分點出殘酷現實，呼籲家長需協助孩子在課業與球技間找到精確定位。（圖／主辦單位提供）

▲新北市議員劉哲彰出席記者會，全國國民小學籃球錦標賽邁入第11年規模從百隊狂飆至本屆史無前例的332隊，象徵基層籃球蓬勃發展、孩子們的熱情持續沸騰。（圖／主辦單位提供）

全台小學籃球最高殿堂的「2026年全國國民小學籃球錦標賽」將於3月15日點燃戰火，本屆賽事規模再創歷史新高，共計吸引全國高達332支隊伍參戰！大會今年更特別邀請高中HBL四強球隊與WSBL女籃球星親臨現場，上演跨世代的熱血傳承，誓言讓台灣基層籃球的火苗燃燒得比以往更加猛烈。看著台下滿滿的小球員與教練，新北市議員劉哲彰驚嘆地表示，賽事邁入第十一年，從創辦初期的百隊規模，狂飆到本屆史無前例的332隊，這不僅代表基層籃球的蓬勃發展，更象徵孩子們的熱情正持續沸騰。不僅賽事規模破紀錄，主辦單位對偏鄉的照顧更是毫不手軟。運動部政務次長黃啟煌強調，這場盛會與運動部推動的「全民運動」理念完美契合。小學體總理事長陳煥修更感性透露，今年特別將贊助經費重磅投入於偏鄉小校的交通、住宿與餐費，甚至提供實質的球鞋與裝備。「我們就是要減輕家庭負擔，讓每一個熱愛籃球的孩子，都能不被環境受限，安心站上全國舞台綻放球技！」面對基層籃球的狂熱風氣，退役球星「台灣飛人」陳信安在受訪時，給了小球員與家長們最真實的「震撼教育」。陳信安直言，小學階段雖然應優先培養基本觀念與邏輯，享受打球的樂趣，與學業並無衝突；但隨著升學層級提升，球員終究必須在「球技與課業」之間做出殘酷的選擇，他語重心長地呼籲：「家長與學校的引導在這個階段至關重要，必須共同協助孩子精確定位未來的目標。」而WSBL球星黃鈴娟與現場的HBL四強學長姐們，也以過來人的身分勉勵學弟妹，在追逐籃球夢的同時，絕對不能放棄學習與品格自律，並學會在殘酷的勝負之外，看見團隊合作的真正價值。在這場星光熠熠的記者會中，新北永平國小男籃無疑是最受矚目的焦點之一。今年剛從女籃轉換跑道執掌男籃兵符的教練黃維陞，霸氣宣示球隊今年的唯一目標：「鎖定全國八強，甚至直指四強！」他更直接點名新北五華國小為「頭號對手」，展現出強烈的求勝企圖心。而永平國小要殺出重圍的最強武器，就是擁有多年俱樂部實戰經驗的「超高球商神童」呂嘉睿。球齡長、解讀比賽能力遠超同齡球員的呂嘉睿，深知自己是球隊爭取佳績的絕對核心。他透露目前正瘋狂強化切入破壞力與防守腳步轉換，而他的偶像正是NBA神射手柯瑞（Stephen Curry）。面對即將到來的全國大賽，呂嘉睿眼神堅定地宣告了他的下一步計畫：「我期許能用『防守帶動進攻』的超狂表現，吸引第一志願『金華國中』的關注！」