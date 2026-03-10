我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有外國媒體報導指稱，部分外國旅客在泰國機場入境時疑遭不當對待，甚至被要求支付額外費用，引發關注。對此，泰國移民局出面澄清，強調相關說法與事實不符，並呼籲外界勿散播不完整或誤導性的訊息。根據《Nation Thailand》報導，部分外國新聞網站聲稱，來自柬埔寨與印度的旅客在泰國國際機場被拒絕入境後，被迫立即購買回程機票，甚至被要求支付1000泰銖（約新台幣900元）的「服務費」。對此，泰國移民局第二分局發言人彭通警上校表示，機場入境審查程序完全依照法律與國際標準操作，與世界各國移民機構的流程相同。他強調，報導所提及的收費並不存在於官方移民系統中。他也說明，若外國旅客被拒絕入境，通常由將旅客載入泰國的航空公司負責安排返程航班，而非由移民官員要求旅客自行購買機票或支付額外費用。此前曾有個別案例引發討論，例如去年12月，一名23歲歐洲女性旅客在廊曼國際機場被拒入境，原因是移民官認為她未攜帶足夠的旅費。官方表示，近期部分片面報導可能對泰國旅遊形象造成影響。泰國今年前兩個月共接待約650萬名外國旅客，較去年同期減少4.2%，政府強調將持續確保入境審查透明且符合規範，以維持國際旅遊市場的信任。