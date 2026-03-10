我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）當地時間9日召開記者會，談論伊朗戰爭最新進展，聲稱美國在伊朗的目標「基本上已經完成」，認為戰爭將很快結束。綜合《CNN》、《BBC》、《路透社》報導，川普週一發表談話時表示，自伊朗戰爭爆發以來，美國已打擊了超過5000處目標，其中有些是非常重要的設施，但美軍決定先保留一些最重要的目標以備不時之需，這些目標「1天之內就能被摧毀」，但美國決定先觀望事態發展，理由是：「如果我們襲擊了它們，重建將需要很多年時間，因為這涉及到電力生產和許多其他方面。」按照川普的說法，美國在與伊朗的戰爭中取得「重大進展」，目標已基本完成並徹底消滅伊朗境內的武裝力量。川普並透露，伊朗今年初在與美國談判時，就表達了沒有誠意、想持續發展核子計畫的意圖，最終未能達成外交解決方案才導致戰爭爆發：「儘管他們有無數次機會放棄自己的核野心，但他們卻告訴特使，想繼續建造（核設施），簡而言之，就是『我們想繼續製造核武』。」川普研判，如果美國沒有在去年6月就先下手為強、大舉襲擊並摧毀伊朗核設施，伊朗恐怕早就擁有核武並使用了，而以色列會被徹底摧毀；如果美國和以色列沒在2月底先發動攻擊，伊朗將「接管中東」。川普也批評德黑蘭決定攻擊中東鄰國、報復美國和以色列聯合打擊的舉動，非常愚蠢且荒謬，因為這讓原本大多保持中立的鄰國站到美國那邊。針對油價飆漲問題，川普則淡化了相關影響，儘管由於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸中斷導致價格飆升，但從長遠來看，與伊朗的戰爭最終會降低油價：「這對我們沒什麼影響，我們有那麼多石油。」川普並再次表達對伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的不滿意、失望，認為這只會帶來更多同樣的問題，但拒絕回答穆吉塔巴是否成為攻擊目標。原文連結：