中東衝突持續升級，全球能源市場劇烈震盪，國際原油價格已飆升至每桶100美元（約新台幣3200元）以上。面對能源成本急升帶來的通膨與經濟壓力，亞洲多國政府紛紛採取緊急措施，包括限制燃油價格、調整能源稅制以及節能政策，以減輕對民生與產業的衝擊。綜合外國媒體報導，韓國總統 Lee Jae Myung 在緊急內閣會議上表示，伊朗相關衝突對韓國經濟造成「重大負擔」，政府將迅速實施石油產品價格上限措施。他同時指出，首爾已準備在必要時擴大規模達100萬億韓元的金融市場穩定計畫，以應對能源衝擊帶來的市場波動。泰國方面，總理 Anutin Charnvirakul 呼籲民眾不要囤積燃料，並宣布將在15天內限制柴油價格，以避免市場恐慌。由於油價上升，部分地區加油站近期已出現排隊車潮與供應緊張的情況。韓國產業通商資源部也向石油企業發出警告，將嚴查利用危機牟利的行為。除了韓國與泰國外，其他亞洲國家也開始調整政策。越南財政部正研究暫時取消燃料進口稅，以降低成本；菲律賓總統 Ferdinand Marcos Jr. 則宣布，多數政府機構將實施每週四天工作制，以節省能源消耗並降低運作成本。市場震盪的核心原因在於中東地緣政治局勢急劇惡化。伊朗新任最高領袖 Mojtaba Khamenei 曾警告可能對通過 Strait of Hormuz 的船隻採取行動，而該海峽承載全球約20%的石油運輸，一旦受阻將對全球供應鏈造成重大影響。學者與市場分析人士指出，若衝突持續，亞洲能源進口國可能面臨更嚴峻的經濟壓力。專家認為，設定油價上限雖然在政治上具有吸引力，但若導致恐慌性搶購或供應短缺，反而可能加劇市場不穩定，未來油價走勢仍將取決於中東局勢是否進一步惡化。